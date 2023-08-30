Erkan Kolçak Köstendil oyunculuğu mu bırakıyor? Flaş açıklama...

Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir 21 adlı mekanda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Oyuncu, "Arkadaşlar beklemeyin işiniz vardır. Sorun cevaplayayım sizde işinize bakın" diyerek, mütevazılığını gösterdi. Oyuncu, "Karavanla yaz tatili Bülent Şakrak ve ailenizle geçirdiniz. Nasıldı?" sorusuna, "Oğlanlarla tatil unutulmazdı. Kelimelerin sığmayacak bir tarafı var tabii onun sık sık da yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu arada bir filim bitirdik. Ankara'da ve Niğde'de yazın çekimlerini tamamladığımız sonrada ben çocuğu alarak baba-oğul baş başa bir Hollanda tatilini de yaptık. Artık geldik işimize gücümüze bakıcağız" yanıtını verdi. Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'den boşanmasına Köstendil, "Herkes iyi. Herkesin sağlığı sıhhati yerinde... Bülent de çok iyi" dedi.

AÇIKLAMA YAPMASI GEREKİYOR

Oyuncu, "Yeni projeler varmı?" sorusuna, "Şimdi yakında çekimlerine başlayacağımız. Bir sinema filmi var. Hemen ardından televizyona üstünde çalıştığımız bir dizi projesi var bakalım her şey güzel olacak" cevabını verdi. Disney Plus'un 'Atatürk' dizisini yayınlamamasına oyuncu, "Galiba şirketin bir açıklama yapması gerekiyor. Yapmadıkları içinde bir aydır konuşuluyor. Sanıyorum şirkette insanları tatmin edici bir açıklama yapmadığı sürece konuşulmaya devam edecek. Açıklamada yapmazlarsa da... Geldikleri gibi giderler görünüyor" dedi.

SANAT İÇİN ROBOTLA NE YAPILIR BİLEMEDİM

Yapay zeka Sophia'nın gündemde olması üzerine oyuncu, "Yapay zeka robot ile bir film projesinde oynasanız onunla öpüşme sahnesi olsaydı öpüşür müydünüz?" sorusuna, "Filmin türüne göre değişir romantik sanırım. Teknolojinin geldiği bu boyut da iş çok enteresan... Robotla sanat için ne yapılır bilmiyorum beni güldürmeyin. Dijital platformda yayınlanan Marlon Brando'nun kendi sesinden bir açıklaması var. İlerde bizlere ihtiyaç gerek kalmayacakla başlıyor. Bakıcağız ilerde... Biz de görüceğiz olmadı. Kendimize başka bir iş bakıcağız ya da 56 ya kadar kalecilik de devam ediceğiz" cevabını verdi.