Erkan Kolçak Köstendil kazandığı tazminata itiraz etti

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Görünen Adam adlı dizideki fotoğrafını izinsiz şekilde bazı dergi ve YouTube’de yayınladığı iddiasıyla bir bankadan kazandığı 125 bin liralık tazminata itiraz etti.

Meslektaşları Selçuk Yöntem ile Halit Ergenç'in başka şirketlerden kazandığı yüksek tazminat davalarını emsal gösteren Köstendil'in itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, emsal dosyaları incelemeden eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.

İstinaf Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "Dosyaya sunulan emsal kararların incelenerek, avukatların itirazını giderecek şekilde reklamcı ve yapımcı bilirkişilerin bulunduğu yeni bir heyetten rapor alınarak yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir” denildi.