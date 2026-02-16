Erhan Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! Cem Yılmaz'a mesaj gönderdi

Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Erhan Yazıcıoğlu oldu. Yaptığı yorumlarla çok konuşulan Yazıcıoğlu, dikkat çeken sözlere imza attı.



ELON MUSK’I BULSAM ÖPECEĞİM

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Erhan Yazıcıoğlu, Elon Musk’ın ileride çalışmak zorunda kalmayacağımız, sadece hobilerimize vakit ayıracağımız sözleri hakkında da konuştu. “Elon Musk’ı bulsam öpeceğim” diyen Yazıcıoğlu, “Ben böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Doktor doktorluğunu yapmalı, polis polisliğini yapmalı. Bütün bunları yapay zekâ ile yaparsak olmaz. Yapay ve zekâ kelimesi yan yana çok tehlikeli oluyor.” dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU TANIDIĞIM TÜM OYUNCULARDAN FARKLI

Özlem Esra Ada’nın sorularını içtenlikle yanıtlayan Erhan Yazıcıoğlu, geçmiş yıllarda sette karşılaştığı, yarışma birincisi olmuş manken oyuncular ile ilgili de konuştu. “Sete geldiklerinde beklerdim, ‘Üstadım nasıl oynadım, abi nasıl oynadım?’ diye sorsunlar ama o kadar isim arasında bir tek Kenan İmirzalıoğlu gelip sormuştu bana, hep fikrimi alırdı. Yarışmada birinci olmak dışında başarısı, eğitimi olmadan insanlar ünlü oldu.” şeklinde konuştu.

BU BENİM SON PROGRAMIM

Yıllardır katıldığı programlarda her zaman çocukların ve gençlerin sanat ile iç içe büyütülmesi gerektiğini söyleyen usta isim Erhan Yazıcıoğlu, “Maalesef kimsede bir kıpırdanma görmüyorum. Ben bıkmadan bunları söylemeye devam edeceğim ama artık Pembe Masa’dan sonra başka programa çıkmayacağım.” diyerek ekranlara veda ettiğini açıkladı.

ONURLU BİR ÜCRET VERİLENE KADAR OYUNCULUK YAPMAM

Usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, setlerdeki oyuncular arasındaki fiyat farkları hakkında da konuştu. “Setlere doğru düzgün bir ücret verilene kadar ara verdim.” diyen Yazıcıoğlu, “Bir bakıyorsunuz başrolün aldığı para ile alt roller arasında astronomik farklar var. O başrol tek başına yükü sırtına almıyor ama ne yazık ki alt roller değer görmüyor.” dedi.

CEM YILMAZ NEDEN BENİ OYNATMIYOR

Özlem Esra Ada’nın tekelleşme sorusuna da cevap veren Yazıcıoğlu, “Oyuncu piyasasındaki tekelleşme hiçbir yerde yok. Öyle ki ben neden Cem Yılmaz’ın bir filminde olamıyorum ya da Şafak Sezer’in filmlerinde neden yokum? Hep bakıyorsunuz aynı kişileri allayıp pullayıp ekrana veriyorlar. Gerçek beyaz saçlı ben varken kendi ekibinden saçlarını beyaza boyayıp oynatıyorlar.” dedi.

TAMER KARADAĞLI ARKADAŞLARINI DIŞLADI

Özlem Esra Ada’nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı sorusuna da cevap veren Erhan Yazıcıoğlu, “Tamer bizim tanıdığımız Tamer değilmiş. Göreve geldikten sonra bir anda değişti. Oyuncu çevresini ve bu meslekteki herkesi kucaklaması gerekirdi ama o dışladı. Tamer’de adeta bir sevgisizlik var.” dedi.

KUMAR BAĞIMLILIĞI YÜZÜNDEN İNTİHAR EDENLER GÖRDÜM

Babasının yüzünden genç yaşta bağımlılığın ne olduğunu öğrenen ve bununla mücadele eden Erhan Yazıcıoğlu, “Ben askere giderken tam 20 yaşındaydım. Babam kulağıma eğilip ‘Senden rica ediyorum, sakın kumara ve dumana alışma.’ dedi ama ben babamı kumar masasından kaldırmış bir gençtim. Kumar yüzünden yitip giden hayatlar gördüm, intihar edenlere şahitlik ettim. Zararını çıkarmak için her gün elindeki her şeyi veren insanlar gördüm.” ifadelerini kullandı.