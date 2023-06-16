Engin Altan Düzyatan ‘Dubai Tanıtım’ kampanyasının yüzü oldu

Engin Altan Düzyatan, seyahat süresi boyunca Dubai'nin adrenalin dolu deneyimlerinin tadını çıkarırken eğlenceli bir tatil deneyimi yaşadı. Sky Views Observatory'de yerden 219.5 metre yüksekte binanın kenarında yürüyerek Dubai'nin sembolik noktalarını seyreden Düzyatan, Aayan Binicilik Kulübü'nde plajda at binmeyi deneyimledi ve Dubai'nin en yeni cazibe merkezlerini keşfetti. Ünlü oyuncu ayrıca Palm Jumeirah'ın dünyaca ünlü 360 derecelik panoramasını, Dubai'nin siluetini ve The Palm'deki The View'dan Arap Körfezi'nin manzara deneyimini tattı.

Dubai’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinden büyülenen Engin Altan Düzyatan’a bu kez eşi Neslihan Alkoçlar ve çocukları da eşlik etti. Düzyatan ailesi birlikte Dubai'nin 3.000'den fazla flora ve fauna türünün bulunduğu kapalı yağmur ormanı The Green Planet'i ve Dubai'nin en beğenilen deneyimsel oyun müzesi Oli Oli'yi ziyaret ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Dubai'deki tatiliyle ilgili konuşan Engin Altan Düzyatan "Dubai, kesinlikle tekrar tekrar keşfetmeniz gereken bir yer. Şehir, her ziyaretimizde “yapılacaklar listesi”ne yeni cazibe merkezleri ve deneyimler ekliyor. Dubai, her çeşit bütçeye göre heyecan verici seçeneklerle dolu ve en önemlisi, güvenli, rahatlatıcı ve eğlenceli bir tatil arayan aileler için ideal bir yer. Dubai, kesinlikle kalbinizi yakalayan bir yer ve bu canlı şehre yaptığım ziyaretlerde edindiğim hatıralar kesinlikle unutulmaz. Gerçekten aileler için ideal bir tatil destinasyonu." dedi.

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Departmanı CEO'su Issam Kazim ise "Liderliğimizin, şehrimizi benzersiz yaşanabilirliği ve fırsatlarıyla tanınan nihai küresel destinasyona dönüştürme konusundaki kararlı vizyonuyla şehrimizi Orta Doğu'da sürekli genişleyen bir takipçi kitlesine tanıtarak büyük adımlar atıyoruz. Şehrimiz, olağanüstü beklentiler arayan sayısız ziyaretçi ve ailelerin ilgisini çeken muazzam bir büyüme potansiyeline sahip. Uluslararası çabalarımızın özünde, Dubai'yi mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon haline getiren canlı deneyimleri sergilemeye yönelik derin bir adanmışlık yatıyor. Türkiye'de popüler bir isim olan Engin Altan Düzyatan, büyük bir hayran kitlesine sahip ve onun heyecanlı tatil deneyimini anlatması, Dubai'ye daha fazla ziyaretçi çekme misyonumuza hiç şüphesiz katkıda bulunacak.” şeklinde konuştu.

Engin Altan Düzyatan, "Diriliş: Ertuğrul" dizisindeki Ertuğrul rolüyle uluslararası üne kavuşurken, ayrıca Körfez Ülkeleri, Hindistan ve Pakistan'da da büyük bir takipçisi kitlesine sahip. Düzyatan, aynı zamanda sürdürülebilir turizm savunucusu ve 2021'de UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak atandı.