Emre Kızılırmak motosikleti garajdan çıkardı! 04.06.2025 13:33 Ünlü oyuncu Emre Kızılırmak motosikleti garajdan çıkardı! İşte detaylar... Emre Kızılırmak, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Motosikletinden inerken muhabirleri karşısında gören oyuncu, "Yaz gelmesiyle motoru garajdan çıkardım. Bir yere yetişmem gerekiyordu o yüzden motorla geldim ama keşke çekmeseydiniz. Çünkü motosikleti yıkamamıştım. Biraz kirli" dedi. Kaskı ve motosiklet montuyla güvelik önlemlerime uyan Kızılırmak, daha sonra yetişmesi gereken yere gitti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN