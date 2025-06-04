Emre Kızılırmak motosikleti garajdan çıkardı!

Emre Kızılırmak, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.



Motosikletinden inerken muhabirleri karşısında gören oyuncu, "Yaz gelmesiyle motoru garajdan çıkardım.



Bir yere yetişmem gerekiyordu o yüzden motorla geldim ama keşke çekmeseydiniz.

Çünkü motosikleti yıkamamıştım. Biraz kirli" dedi.

Kaskı ve motosiklet montuyla güvelik önlemlerime uyan Kızılırmak,



daha sonra yetişmesi gereken yere gitti.