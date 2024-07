Emrah Çalapkulu’dan yeni şarkıya New York’ta klip

Emrah Çalapkulu’nun merakla beklenen yeni teklisi "Geçen Sene Bu Zamanlar" 28 Haziran Cuma günü 388+ Etiketi ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.



Şarkının söz ve müziği bir çok hit şarkının mimarı Murat Güneş’e ait. Düzenleme ise usta aranjör Mehmethan Dişbudak tarafından yapıldı. Bu özel eseri daha da unutulmaz kılan ise klibi oldu.

Ünal Hocaoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği klipte, New York’un renkli görüntülerine “Geçen Sene Bu Zamanlar” isimli teklinin duygusal melodisi eşlik ediyor.



Geçtiğimiz yıllarda Lady Gaga ve Robert De Niro gibi ünlü isimlerin de sahneye çıktığı New York Triad Theatre’da sahnelenen Pera da Zaman Ayşe Alagözün yazdığı ve Ayşe Rcherdson yönetmenliğinde sahnelenmişti . Oyuncular arasında ye ralan Çalapkulu klibide New York'da çekildi.