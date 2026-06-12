Emir Can İğrek teklisini yayınladı

Emir Can İğrek, üçüncü stüdyo albümü “Fiyakalı” için geri sayıma başladı. Bir süre önce aynı adı taşıyan filmi yayınlayan başarılı müzisyen, 26 Haziran’da dinleyiciyle buluşacak albümün ilk teklisi “Geçmiş Geçmişte”yi yayınladı. “Geçmiş Geçmişte”, dinleyicilere “Fiyakalı”nın müzikal dünyasına dair ilk güçlü ipuçlarını veriyor.

Söz ve müziği Emir Can İğrek’e ait olan “Geçmiş Geçmişte” 12 Haziran’da Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkı, bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan “Geçmiş Geçmişte”, Emir Can İğrek’in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı, “geçmiş geçmişte” fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor.

FİYAKALI'NIN İLK HİKAYESİ

Geçtiğimiz günlerde “Fiyakalı” albümünün filmini yayınlayan Emir Can İğrek “Geçmiş Geçmişte” şarkısının klibiyle de hayranlarına sürpriz yaptı. Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde çekilen klipte Emir Can İğrek’e oyuncu Beyza Nur Baysan eşlik etti. “Fiyakalı” albüm filmiyle aynı evrende ilerleyen klip, filmle mekân, oyuncu ve duygu dünyası açısından bağ kuruyor. Bu yönüyle “Geçmiş Geçmişte”, hem albüm filmiyle birbirini tamamlayan hem de “Fiyakalı” albümünün atmosferini taşıyan bir hikâye olarak öne çıkıyor.

“Geçmiş Geçmişte”, Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında!