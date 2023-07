Kendi kuşağının en çok konser veren müzisyenlerinden biri olan Emir Can İğrek, “Kalbimi etkileyen her şeyin şarkısını yazabilirim,” diyerek şarkılarını hazırlarken gönlünü titreten hikâyelerden ilham aldığını ifade ediyor. Emir Can İğrek’in yeni albümünü ve müzik yolculuğunu Yavuz Hakan Tok’a anlattığı röportajın tamamı Milliyet Sanat’ın Temmuz 2023 sayısında…

“Bir besteci, hayatta var olan her şeyi yazabilmeli yazmalı”

“Bir besteci, bir söz yazarı hayatı yazıyor aslında. Hayatta var olan her şeyi de yazabilmeli, yazmalı. Dijital mecralarda şarkılar hit olup olmama kriterlerine göre değerlendirildiği için herkes her istediğini yazamayabiliyor belki ama bir taraftan da çok özgür üretebiliyoruz artık. Eskilerdeki o yoğun yapımcı baskısı, yayıncı, menajer baskısı filan kalmadı artık,” diyen Emir Can İğrek, şarkı yazarken anlattığı hikâyeleri şiirsel bir dille ifade edebilmeyi ise çok önemsediğini söylüyor.

“Türk müzik tarihine geçmiş bir figür olmak isterim”

Gelecek hayalleriyle ilgili soruya “Türkiye’de klasikleşen şarkılar yapmış, Türk müzik tarihine geçmiş bir figür olmak isterim. Yıllar içinde saygı görerek yaş almış biri olmayı çok isterim,” diye yanıtını veren başarılı müzisyen “Bunun için çaba sarf edeceğim,” diye eklemeyi de ihmal etmiyor.

“Köklerime dönmek bir teşekkür gibi benim için”

Tekirdağ, Çerkezköy’de doğup büyüyen Emir Can İğrek, bunun müziği üzerindeki etkisini ancak yıllar sonra anlayabildiğini söylüyor. 20’li yaşlarının başlarında yerellikten uzak durmaya çalıştığını itiraf eden müzisyen “Zamanla aslında bu müziği bana yaptıranın o Tekirdağ’daki yıllarım olduğunu fark ettim. Bu yüzden köklerimin daha da derinlerine inme arayışı içindeyim. Trakya’da müzik ve dans kültürünün bu kadar yaygın olması, iç içe yaşayan Romanlar, Bulgaristan göçmenleri ve yerli halk… Bunlar çok ilgimi çekiyor. Köklerime dönmek bir yandan da bir teşekkür gibi benim için,” diye anlatıyor.

Yavuz Hakan Tok imzalı Emir Can İğrek röportajının tamamı Milliyet Sanat’ın Temmuz 2023 sayısında…