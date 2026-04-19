Elvin Beşikçioğlu hayalini açıkladı

Elvin Beşikçioğlu, önceki gün Galataport İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Sahil hattında yürüyüş yapan oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederek samimi açıklamalarda bulundu.

Ailesinden ve tiyatroya olan tutkusundan söz eden Beşikçioğlu, “Serin Bir Sabah" adlı yeni oyunumuzun hazırlığını yapıyoruz” diyerek yeni tiyatro oyunu hakkında konuştu. Kızı Derin Beşikçioğlu'ndan da bahseden Elvin Beşikçioğlu, “Kızımız Derin büyüdü, İstanbul’da yaşıyor. En büyük hayalim de bu. Kızıma İstanbul’da bir sahne bırakabilmek, onu da orada görmek. Bu benim en büyük hayalim” diyerek, ardından sahil hattındaki bir kafeye geçerek arkadaşlarıyla bir araya geldi.