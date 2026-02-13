Elmas Yılmaz yılın modeli seçildi 

2024 Miss Europe yarışmasında birinci seçilen Elmas Yılmaz, ‘Yılın En İyi Modeli’ seçildi. Model, Uluslararası İstanbul Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Dubai’de olduğu için törene katılmayan Yılmaz, gece için yapılan etkinliğe video gönderdi. Model, “Dubai’de olduğu için ödül törenine katılamadım. Emeği geçen herkese minnettarım” dedi. Duygularını ifade eden model, “Benim için anlamlı ödül. Modellikle ilgili ödüller aldıkça motive oluyorum. Oyunculuk ve sunuculukla ilgili teklifler geliyor, değerlendiriyorum ama modellik benim ilk aşkım” dedi.