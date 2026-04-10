EİB Moda Tasarım Yarışması’nda birinciliği Halit Tiryaki kazandı

EİB Moda Tasarım Yarışması’nda 20 yılda 200 tasarımcı final heyecanı yaşadı. 200 tasarımcının 25’i yurtdışında yüksek lisans eğitimi alırken, yüzde 58’i ihracatçı firmalarda baş tasarımcı oldu. Yüzde 26’sı kendi markasını kurdu ve tasarımlarını ticarileştirme yolunda önemli adımlar attı.

Türk moda endüstrisine genç, yetenekli ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak, moda endüstrisinin insan kaynağına yatırım yapmak amacıyla Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda 20. Yıla ulaşmanın gururu yaşanıyor.

EİB XX. Moda Tasarım Yarışması’nda birinciliği Halit Tiryaki kazanırken, Bilgenur Nehir Demir ikincilik, Huriye Kızkut üçüncülük mutluluğu yaşadı.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın Final Defilesi ve Ödül Töreni, Grand Hyatt İzmir-İstinye Park M2 Balo Salonu’nda Rönesans Ajans-Akif Örük’ün Kareografisinde gerçekleştirildi.

Farkı daha iyi tasarlayanlar oluşturuyor

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada hazır giyim endüstrilerinin tasarım ve üretim başlıklarında şekillendiğini, farkı ucuza üretenlerin değil, daha iyi tasarlayanların, daha güçlü hikâye anlatanların, markasını dünyaya kabul ettirenlerin oluşturduğunu vurguladı.

Tasarımın ürünün kimliğini oluşturduğunu ve markaya karakter kazandırdığının altını çizen Gültepe, “Tüketiciyle ürün arasında duygusal bağ kurduruyor. Bugün tüketici bir tişört almıyor. Kendini ifade ettiği bir dili satın alıyor. Bir duruşu satın alıyor. Bir hikâyenin parçası oluyor. Ve o hikâye ne kadar güçlüyse, o ürün o kadar değerli hale geliyor. Özetle katma değerin anahtarının tasarım olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Asya’daki üreticilerle fiyat rekabetine girme şansının olmadığını dillendiren TİM Başkan Gültepe şöyle konuştu; “Asya bir yana, bugün Avrupa’daki birçok ülkeden bile daha pahalıyız. Bu denklemde kazanma şansımız bulunmuyor. Eğer oyunu sadece fiyat üzerinden oynarsak, her zaman bizden daha ucuza üretenler çıkacak. Biz bir yandan yapısal sorunları çözerken diğer taraftan tüm gücümüzle tasarıma, markalaşmaya ve ikiz dönüşüme odaklanıyoruz. Bu yolculukta en büyük kaldıraçlarımızdan biri tasarım olacak. Oyunu tasarım ve marka üzerinden oynadığımızda kuralları daha çok biz belirleyeceğiz. Biz bu oyunda birçok avantaja sahibiz. Çünkü bu toprakların binlerce yıllık kültürü var. Motiflerimiz var, Renklerimiz var, Hikâyelerimiz var, bu motifleri, bu renkleri, bu hikâyeleri tasarımın da gücüyle markaya dönüştürebilmeliyiz.”

Trendleri takip etmeyin, trendleri siz belirleyin

Tasarımcılara “Sevgili gençler, Sizler bu dönüşümün en kritik aktörlerisiniz. Sadece trendleri takip etmeyin. Trendleri siz belirleyin. Sadece güzel olanı değil, anlamlı olanı tasarlayın” diye tüyolar veren Gültepe, “Sadece bugünü değil, yarını inşa edin. Kendi köklerimizden, geleneklerimizden beslenin ama dünyaya konuşan bir dil geliştirin. Hayal kurmaktan, çizgilerin dışına çıkmaktan korkmayın. Çünkü iddialı tasarımlar ve markalar, cesaretin olduğu yerde doğuyor. Ben sizin cesaretinize güveniyorum. Sizin hayal gücünüze inanıyorum. Cesaretinizle sınırları aşacağınıza, hayallerinizle markalara güç katacağınıza, çizgilerinizle moda endüstrimizin ve ihracatımızın geleceğini şekillendireceğinize yürekten inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nı 20 yıldır büyük bir inançla sürdürdüklerini dile getiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, EİB Moda Tasarım Yarışması’nın 20. yılına ulaşmanın kendileri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu, 20 yılda 200 tasarımcıyı sektöre entegre ettiklerinin altını çizdi.

116 tasarımcı baştasarımcı oldu, 52’si kendi markasını kurdu

Yarışmaya katılan tasarımcıların yüzde 90’dan fazlasının hâlen sektörde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Sertbaş, “Yarışmamıza katılan tasarımcılarımızın yüzde 58’i ihracat yapan firmaların tasarım departmanlarında baş tasarımcı olarak görev alıyor. Yüzde 26’sı ise kendi markasını kurarak tasarımlarını ticarileştirme yolunda önemli adımlar attı. Tüm bu tablo bize çok açık bir gerçeği göstermektedir: EİB Moda Tasarım Yarışması, yalnızca ödül veren bir yarışma değil; tasarımcıyı doğrudan üretim yapısına, ihracatçı firmalara ve markalaşma süreçlerine entegre eden bir yapı” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği çok kıymetli

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle genç yeteneklerin dünyaya açılmalarının kapısını açtıklarını dillendiren Sertbaş, Ticaret Bakanlığı’nın 2008 yılından itibaren hayata geçirdiği Tasarım Tebliği kapsamında 25 finalistin yurt dışında yüksek lisans eğitimini tamamladığını, bu tasarımcıların yüzde 70’inin sonraki süreçte Türkiye’ye dönerek dönerek edindikleri bilgi ve deneyimi sektörümüze aktarmaya devam ettiklerini, Ticaret Bakanlığı’nın süreç içindeki desteğinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

“Yirmi yıldır yarışmamızın amacı hep aynı oldu: Genç tasarımcıları keşfetmek, onları sektörümüze kazandırmak, Türk moda endüstrisinin geleceğini tasarımla güçlendirmek ve ülkemizin katma değerli ihracat yolculuğuna nitelikli insan kaynağı kazandırmak” diyen Sertbaş, “Geldiğimiz noktada EİB Moda Tasarım Yarışması artık yalnızca bir organizasyon değil, sektörümüz için güçlü bir gelenek haline geldi. Bu yarışma, ortak bir inancın, ortak bir emeğin ve ortak bir sahiplenmenin ürünüdür” şeklinde konuştu.

Tasarımı stratejik alan olarak görüyoruz

Hazır giyim sektörünün uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin en önemli üretim ve ihracat gücü olduğuna dikkati çeken Sertbaş şöyle devam etti: “Ancak bugün geldiğimiz noktada biliyoruz ki sadece üretmek yetmiyor. Dünyada fark yaratan ülkeler, yalnızca üretim gücüyle değil; tasarım diliyle, marka kimliğiyle, yenilikçilik kapasitesiyle ve kültürel anlatısıyla öne çıkıyor. Biz de Ege Bölgesi olarak tam bu noktada tasarımı stratejik bir alan olarak görüyoruz.”



Talepteki daralma tasarımın önemini ortaya koydu

Son iki yıldır küresel talepte yaşanan daralmanın, maliyet baskıları ve ana ihraç pazarlarındaki ekonomik yavaşlama nedeniyle Türk moda endüstrisinin ihracatında gerilemeye yol açtığının altını çizen Sertbaş, “Bu tablo, katma değerli üretimin, tasarımın ve markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde tasarımın geleceğinin sürdürülebilirlik, teknoloji ve fonksiyonellik ekseninde daha da şekilleneceğine inanıyorum. Fiyat rekabetine dayalı bir modelin sürdürülebilir olmadığı bu süreçte, tasarım gücü ve markalaşma sektörümüz açısından çok daha stratejik bir önem taşıyor. İşte tam da bu nedenle ben tasarım yarışmalarını yalnızca bir yarışma olarak görmüyorum. Tasarım yarışmaları, sektörün geleceğine yapılan orta ve uzun vadeli bir insan kaynağı yatırımıdır. Genç tasarımcıların sektöre erken temas etmesini sağlamak, profesyonel geri bildirim almalarını mümkün kılmak, üretimin gerçekleriyle tanışmalarına katkı sunmak ve onları uluslararası rekabete hazırlamak son derece kıymetlidir” diyerek sözlerini noktaladı.

Hazar: “Türk moda endüstrisinin geleceğini tasarımla güçlendirmek için çalışıyoruz”

EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, EİB Moda Tasarım Yarışması’ndaki amaçlarının; genç tasarımcıları keşfetmek, onları sektöre kazandırmak ve Türk moda endüstrisinin geleceğini tasarımla güçlendirmek olduğunu bu amaçla 20 yıldır emek verdiklerini dile getirdi.

“Bu akşam burada yalnızca bir final gecesinde değil; aylar süren emeğin, heyecanın ve yaratıcı yolculuğun en özel anında bir aradayız” diyen Hazar, “8 yıldır komite başkanlığını yürüttüğüm tasarım yarışmamızda bizler de bu yolculuğun tam içindeyiz. Başvuru sürecinden jüri değerlendirmelerine, dikim sürecinden final defilesine kadar her aşamada genç tasarımcılarımızın verdiği emeğe çok yakından tanıklık ediyoruz. Şunu çok net söylemek isterim: Bu sahnede gördüğünüz hiçbir tasarım yalnızca bir kıyafet değil. Her biri uzun bir hazırlığın, yoğun bir emeğin, güçlü bir hayal gücünün ve özgün bir tasarım dilinin sonucudur. Bu da bizlere gösteriyor ki EİB Moda Tasarım Yarışması, yalnızca bir yarışma değil; aynı zamanda bir gelişim alanı, bir kariyer başlangıcı ve güçlü bir tasarım ekosistemidir” diye konuştu.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nda Jüride şu isimler yer aldı;

Jüri Başkanı ve Yarışma Komitesi Başkanı Sayın Tuğba Hazar

Moda Tasarımcısı Sayın Belma Özdemir

Moda Tasarımcısı Erol Albayrak

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Sayın Esin Özyiğit

Moda Stilisti Sayın Mert Yemenicioğlu

Moda Tasarımcısı Sayın Niyazi Erdoğan

Marka Kurucusu, Girişimci Sayın Nur Bilen Yavuzer

Marka Kurucusu & Kreatif Direktör Sayın Özge Erdem

Moda Tasarımcısı Sayın Özlem Erkan

Moda Tasarımcısı Sayın Özlem Kaya

Moda Marka Danışmanı / Marka Kurucusu Sayın Serhat Şengül

Moda Tasarımcısı Sayın Sezgi Tüzel

Moda Tasarımcısı Sayın Sibel Bozcakurt

Moda Tasarımcısı Sayın Simay Bülbül

Moda Tasarımcısı / Marka Kurucusu Sayın Siren Ertan

Moda Yazarı Sayın Ümit Temurçin

Moda Tasarımcısı Nazlı Terzioğlu finalistlere yarışma sürecinde mentörlük yaptı.