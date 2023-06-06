Ege Ve Akdeniz'in birleştiği noktada eşsiz bir tatil rotası: Baldan Suites-Bozburun

Marmaris’in eşsiz manzarası eşliğinde doğayla uyumlu ve doğal çevreye duyarlı bir anlayışla tasarlanan Baldan Suites, tüm odalarından Ege denizini ve yeşili kucaklama fırsatı sağlıyor. Odalardaki geniş terasları ile geceleri gökyüzündeki yıldızların da misafir olduğu Baldan Suites, masal tadında bir tatil sunuyor.

Balayı çiftleri için her detay düşünülmüş

Baldan Suites, balayı çiftlerini en özel sürprizlerle karşılıyor. Deniz manzaralı odaları, deniz kıyısında yenilen akşam yemekleri, tekne turları, doğal güzelliklerini keşfedeceğiniz yürüyüş yolları, Bozburun Antik Kenti, Karia Yolu gibi tarihi yerleri gezme fırsatı, Ege Denizi’nin en güzel plajlarında denizin tadına varma ve renkli aktiviteleri ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunma fırsatı sağlıyor.

Baldan Suites’ta tüm odalar, farklı isimlerle tasarımına uygun olarak özelleştirilmiş. Oteldeki tüm detaylar gibi odaların isimleri de barındırdıkları özelliklere göre konuklarını ayrıcalıklı hissettirecek nitelikte. Aqua, Flora, Safir, Carmen, Diamond, Harmony, Nerissa , Silince, Aura gibi bölgenin ve otellin özelliklerini çağrıştıracak isimlerle adlandırılmış.

Baldan Suites, konumunun ayrıcalığının yanı sıra, tasarımı ve sunduğu diğer özellikler gibi Ege’nin en taze, en lezzetli tatlarının ve deniz mahsullerinin ağırlıklı olduğu menüsünün yer aldığı Carte Restourantı ile mutfak konusunda da iddialı. Hareketi seven konuklarını da unutmayan Baldan Suites; otele ait yelkeni ile gezme ve eğitim alma fırsatı da sunuyor. Koyları gezmek isteyen konuklar için 15 metrelik ve 4 kabini bulunan gulet, konukların hizmetine sunuluyor.

Karayolu ile ulaşımın olmadığı bu eşsiz cennete, Bozburun Limanı’nda Baldans Süites’in deniz araçları sizleri karşılıyor.