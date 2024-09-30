Efes Antik Tiyatro’da Ajda Pekkan tepkisi

World Türk'ten Deniz Doğan'ın haberine göre; Ajda Pekkan, yaşadığı aksilikler nedeniyle 21:00'deki Efes Antik Tiyatro’daki konserine geç kaldı. Seyircilerin tepkisine rağmen Süperstar sahneye çıktı.

Konserin başlama saati olan 21:00’da sahneye çıkması beklenen Süperstar Ajda Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç ulaşabildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu. Seyirciler, bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazıları konser alanını terk etmeye başladı.



Gecikme uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyüdü. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu. Saat 22:00’den sonra bazı izleyiciler konser alanını terk ederken, kalanlar Ajda Pekkan’ı büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam etti. Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, nihayet sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.



Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" diye aktardı.

Gecikmeden dolayı izleyicilerden özür dileyen Pekkan, muhteşem performansıyla tüm olumsuz havayı dağıttı.