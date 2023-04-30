Edis’ten Azerbaycan’da olay konser

Edis, Eurovision Şarkı Yarışması için inşa edilen ve daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystal Hall’de konser vermeye hazırlanıyor. ‘Biletleri Azerbaycan tarihinin en hızlı satılan sanatçısı’ unvanının sahibi olan Edis, Crystall Hall’de biletli konser veren ilk Türkiyeli sanatçı olacak.

 


Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, 6 Mayıs’ta Bakü Crystal Hall'de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, gece için hayranlarına birçok sürpriz hazırladı. Bu şovlardan biri de sahne şovları olacak.

 

 

Her konserinde sahne şovları ve performanslarıyla adından söz ettiren Edis'e Azerbaycan konserinde 28 dansçı eşlik edecek. 8'i Türkiye'den gidecek olan dansçılardan 20 tanesi de Bakü’nün profesyonel dansçıları arasında seçildi.

Konser öncesinde hazırlıklara ve provalara devam eden ünlü yıldızı, Crystall Hall’de yaklaşık 2 saat sahnede olacak. Geçen yıl Azerbaycan'da 7 bin kişiye konser veren ünlü sanatçı, Azerbaycan basınına göre ‘Azerbaycan tarihinin en hızlı satılan konser bileti’ ödülünün sahibi olmuştu. 20 bin kapasiteli Crystall Hall’de de biletlerin hızla satılmaya devam ettiği görülüyor. Edis, Crystall Hall’de biletli konser veren ilk Türkiyeli sanatçı olacak.

 

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