Edis Almanya’da 25 bin kişiyle düet yaptı

Primavera Sound Barcelona 2023 festivalini izlemek için İspanya’da bulunan Edis, önce festival izledi ardından da bir başka festivalde konser vermek için Almanya’ya gitti. Ünlü yıldız, Rudolf Weber Arena Oberhausen’da yapılan Multi Summer Festival 2023 kapsamında sahne aldı. Edis’i dinlemek için bir araya gelen 25 bin seyirci, gün batımından gecenin geç saatlerine kadar unutulmaz şarkılar ve sahne performansıyla müzik şöleni yaşadı.

Hayranlarının alkışlarıyla sahneye çıkan ünlü yıldız çok sevilen ‘Bana mı?’, ‘Çok Çok’, ‘Perişanım’, ‘Martılar’ gibi şarkılarının da aralarında bulunduğu geniş bir repertuarla sevenlerinin karşısına çıktı. Edis, ‘Arıyorum’ şarkısını kendisini izleyen binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.

Edis, 10 Haziran tarihinde de Almanya’nın Münih kentinde konser verecek.