Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim'den yeni dikey dizi: Yeni Nesil Aile! Ece toplantıya kızı Mina İpek'le katıldı

Ekranların sevilen isimleri Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim, eğlenceli aile komedisi “Yeni Nesil Aile” için bir araya geldi. Senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği dikey dizinin yapımını İki Dakika Creative House üstleniyor.

Türkiye, bu sonbahar dijital dünyada yepyeni bir aile hikayesini konuşacak. İki Dakika Creative House imzasıyla, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın, senaristliğini Ece Yosmaoğlu’nun üstlendiği ve başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ile İbrahim Selim’in yer aldığı “Yeni Nesil Aile” dizisinin ilk okuma provası, Çırağan Palace Kempinski’de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’de ilk kez yüksek prodüksiyonlu dikey dizi formatı “Yeni Nesil Aile”, sadece hikâyesiyle değil, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en yüksek prodüksiyonlu dikey dizi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Toplam 58 bölümden oluşacak komedi türündeki yapım, tempolu ve kısa bölümleriyle herkesin kolayca izleyebileceği, günlük hayata keyif katabilecek bir dikey

dizi olarak tasarlandı. Modern ebeveynlik ile geleneksel aile arasında sıcak bir çatışma İstanbul’da bahçeli bir evde geçen hikaye; farklı kuşaklardan gelen aile bireylerinin çatışmalarını, sevgi dolu anlarını ve hem komik hem duygusal karşılaşmalarını merkezine alıyor. Montessori eğitimi, YouTube ebeveynliği, sağlıklı yaşam takıntıları gibi günümüz ebeveynlik pratikleri; geleneksel aile değerleriyle aynı çatı altında buluşuyor, zaman zaman tatlı atışmalara, zaman zaman samimi yüzleşmelere dönüşüyor.



Eda Ece, Sumru Yavrucuk, İbrahim Selim’in başrolünde yer aldığı Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı, Hülya Duyar, Elif Kanbur, Gurur Aydoğan, Selmin Artemiz, Semiha Yankı ve Nil Güneş Saçkesici’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘’Yeni Nesil Aile’’ dikey dizi formatı ile izlenme alışkanlıklarını kökten değiştirecek.



İZLEYİCİ, KENDİSİNİ BU EVİN İÇERİSİNDE HİSSEDECEK

Sumru Yavrucuk’un hayat verdiği Asuman, ailede dengeyi sağlamak için çabalarken; Eda Ece’nin canlandırdığı Nazlı, modern ebeveynlik anlayışıyla evin düzenini altüst ediyor. Okuma provası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Eda Ece, annelikten sonra ilk kez sete dönmenin kendisi için heyecan verici olduğunu vurgulayarak, “Yeni Nesil Aile’ hem çok eğlenceli hem de gerçek hayattan kesitler sunuyor. Senaryoyu okurken kahkahalara boğuldum. İçinde birçok ilki barındıran ve dikey formatta yayınlanacak bu dizide her aile kendinden bir parça bulacak” dedi. Usta oyuncu Sumru Yavrucuk ise “Öncelikle Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisinde olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çok incelikli ve güzel bir yazılmış bir senaryo var. Hep birlikte çok güleceğiz. Bu projede beni en çok çeken şey, farklı kuşakların çatışmasının hem komik hem de yürek ısıtan bir dille anlatılması oldu” sözleriyle projeye olan ilgisini dile getirdi. İbrahim Selim de “Bir aile komedisi yapıyoruz, seyrederken insanların içi açılsın, yüzleri gülsün istiyoruz. Bunu da başarabileceğimize inandığımız bir senaryomuz ve muhteşem bir ekibimiz var. Dikey dizi deneyimi de heyecan verici, yeniliklerden hoşlanan bir ekip olduğumuzu düşünüyorum, bakalım nasıl sürprizler bizi bekliyor…” ifadelerini kullandı.



Yönetmen Mustafa Kotan, dikey formatın hikayeyi izleyiciye çok daha yakın ve samimi hissettirme gücüne sahip olduğunu belirterek “Dikey dizi formatı, izleme alışkanlıklarını kökten değiştirerek, izleyicinin hikâyeyle kurduğu bağı bambaşka bir boyuta taşıyor. Telefon ekranında izlenen bir hikâyeyi, en yüksek prodüksiyon standartlarında sunmak bizim için hem yaratıcı hem de teknik anlamda büyük bir meydan okumaydı. ‘Yeni Nesil Aile’ ile hem bu formatın sınırlarını zorluyor hem de izleyiciye kendini adeta o evin bir ferdiymiş gibi hissettirecek bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Bu sonbahar, ailece eğlenceye doyacaksınız” dedi. Senarist Ece Yosmaoğlu, hikayeyi kaleme alırken hem günümüz anne-babalarının yaşadığı komik ve absürt durumları hem de aile olmanın samimi yanlarını yansıtmaya odaklandığını belirterek, “Yeni Nesil Aile’yi yazarken, hem günümüz anne-babalarının yaşadığı komik ve absürt durumları hem de aile olmanın samimi yanlarını yansıtmak istedim. Bu hikayede herkes kendinden bir parça bulacak” dedi. Yeni Nesil Aile” bu sonbaharda Doğan Burda Big Media & Technology uygulaması Bmag’de, İki Dakika Creative House Instagram, TikTok ve Youtube Shorts’ta yayınlanacak.