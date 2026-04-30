Ece Gürsel’den yeni imaj

Ece Gürsel, Le Baron sahnesinde sergilediği yeni imajı ve peş peşe seslendirdiği şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun sahne temposu ve müzik kariyerine verdiği ağırlıkla son dönemde sıkça adından söz ettiren Gürsel, hem yenilenen tarzı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle izleyicilerden tam not aldı.

SOKAK KAFASI KLİBİ İÇİN ZORLU ÇEKİM

Yeni projeleri hakkında da sevenlerine müjdeler veren Gürsel, söz ve müziği Turgay Saka ile Zafer Kerey’e, aranjesi ise Hüseyin Kırkışoğlu’na ait olan “Sokak Kafası” adlı yeni şarkısına klip çektiğini açıkladı. Yönetmen koltuğunda Selim Akar’ın, görüntü yönetmenliğinde ise Varol Şahin’in yer aldığı proje için heyecanını paylaşan Gürsel, "Ortaya muhteşem bir iş çıktı" yorumunu yaptı.

Klipte profesyonel bir oyuncu ile çalışmama kararı aldığını belirten ünlü isim, projede yalnızca yeğeninin yer aldığını ve bunun kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Çekimlerin zorlu hava koşullarında iki gün boyunca yoğun bir tempoyla gerçekleştiğini söyleyen sanatçı, annesinin rahatsızlığı sebebiyle uykusuz geçirdiği 22 saatlik set sürecinin kendisini oldukça zorladığını da sözlerine ekledi.



PEŞ PEŞE ÇOK GÜÇLÜ ŞARKILAR GELİYOR

Yepyeni şarkıların yolda olduğunu müjdeleyen Gürsel, “Unutulur mu?” adlı parçasının da çok yakında dinleyiciyle buluşacağını belirtti. Yaz boyunca sahne çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ve özellikle Bodrum sahnelerinde sık sık sevenleriyle buluşacağını söyleyen sanatçı, kariyer rotasıyla ilgili şu iddialı sözleri sarf etti:

"Artık müzik kariyerime çok daha fazla odaklandım. Benim için en önemli şey konserlerim ve üretmeye devam etmek. Peş peşe çok güçlü şarkılar geliyor."



TİYATRO SAHNELERİNE ÜÇ FARKLI OYUNLA DÖNÜYOR

Müzikteki iddiasını sahnede oyunculukla da harmanlamaya devam eden Ece Gürsel, önümüzdeki sezon tiyatro projelerine de ağırlık vereceğini duyurdu. Başarılı isim, tam üç farklı tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.