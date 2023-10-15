Ebru Yaşar Kuruçeşme Açıkhava’yı üçüncü kez salladı

Zarafeti ve güzelliği ile büyüleyen Yaşar, sahnede Pınar Kerimoğlu imzalı üç ayrı kıyafet tercih etti. Yaşar sahneye 25 günde 120 metre piliseli kumaştan hazırlanan yeşil kıyafetiyle çıkarken, ikinci yarıya ise 4000 savaroski avize taşı ile özel olarak dikilen 35 kilo çok konuşulan kıyafetiyle başladı. Son olarak ise siyah kostüm ile tamamladı.

"BÜYÜK SAHNELERE BÜYÜK ELBİSELER YAKIŞIR"

Yeşil elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Yaşar, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşar, "Büyük sahnelere böyle büyük elbiseler yapmak yakışır. Çok fazla gelebilir ama böyle elbiseleri senede kaç kere giyiyoruz ki? Bir elbisem daha olacak 40 kilo taş taşıyacağım. Allah kuvvet versin." diyerek güldü.

"YAPTIĞIM HER İŞİN ARKASINDAYIM"

Geçtiğimiz haftalarda Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği "Kehribar" adlı şarkısını yayınlayan Ebru Yaşar, "İki gün içinde karar verip 5 gün içinde yaptığımız bir şarkı. Bu akşam ilk kez canlı canlı okuyacağız. Hissetmediğim hiç bir şarkıyı söylemiyorum. Yaptığım her işin de arkasındayım." diyerek ilk kez Kuruçeşme Açık Hava sahnesinde yeni şarkısını seslendirdi.

HORON TEPTİRDİ!

Ebru Yaşar konserinde sürpriz yaparak Karadeniz şarkıları seslendirirken, horon ekibinin sahneye çıkmasıyla konser alanında büyük bir coşku yaşandı…