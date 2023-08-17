Ebru Yaşar'ın yüzen sarayında ilk pozları!

Ebru Yaşar, 2015 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Necat Gülseven ile aldıkları yüzen sarayları ultra lüks yatından ilk fotoğrafları paylaştı.



600 metrekarelik yatın farklı bölümlerinde, poz veren Yaşar; "Olmasın mı sunset pozlarım" diyerek o kareleri takipçileriyle buluşturdu.



Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 2015 yılında nikah masasına oturduğu 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile mutlu evliliğine devam ediyor.



Ebru Su ve Hasan Poyraz adında ikiz çocukları olan ünlü çift, son günlerde ultra lüks yatlarıyle gündeme olmuşlardı.

500 milyon lira verdikleri 4 katlı lüks bir yat olan ünlü çiftten Ebru Yaşar, sunset pozlarını paylaştı.



Tatil Devam Ediyor Ünlü sanatçı magazine konu olan süper lüks yatı sonunda görüldü. 4 katlı, 600 metrekare yatta, yok yok. Birçok imkana sahip olan yatta ayrıca 5 ayrı VIP özel tasarım oda da bulunuyor. Ebru Yaşar ve eşi bu sıralar çocuklarıyla birlikte yeni yatlarında tatil yaparak güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Yaşar, yatından ilk kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, bir süre daha lüks yatında tatilde yaptıktan sonra konser maratonuna devam edecek.