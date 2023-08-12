Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı! 12.08.2023 09:47 Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı! İşte detaylar... Ünlü sanatçı Ebru Yaşar yeni ultra lüks yatıyla Mavi Tur'a çıktı. 40 metre uzunluğa sahip olan yatın yaklaşık 500 Milyon TL değerinde ve 600 metrekare alana sahip olduğu öğrenildi. 4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor. Ailesiyle Mavi Tur'a çıkan Yaşar’ın tatil sonrası yoğun konser takvimi ile sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ebru Yaşar