Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı!

Ebru Yaşar'ın Mavi Tur'a çıktığı yatın fiyatı dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar yeni ultra lüks yatıyla Mavi Tur'a çıktı.


40 metre uzunluğa sahip olan yatın yaklaşık 500 Milyon TL değerinde ve 600 metrekare alana sahip olduğu öğrenildi.

 

4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor.


Ailesiyle Mavi Tur'a çıkan Yaşar’ın tatil sonrası yoğun konser takvimi ile sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ebru Yaşar

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi