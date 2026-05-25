Ebru Yaşar'ın Eskişehir'de sahne tarzı

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tüm gün sağanak yağmurun bir an bile dinmediği Eskişehir’de, Ebru Yaşar’ı sahnede tüm seyirciler çığlıklarla karşıladı.

Festival alanını dolduran izleyiciler, Ebru Yaşar’ın tüm şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival atmosferini doyasıya yaşadı.

Ebru Yaşar’ın sahnedeyken “Nerelerden geldiniz?” diye sorması üzerine seyircilerin; “Uşak, Bursa, Ankara” yanıtını vermesi üzerine duygulanan ünlü sanatçı; “Taa nerelerden gelmişsiniz, ayağınıza sağlık, hepinize teşekkür ederim” dedi.



Havanın giderek soğuması üzerine oldukça hareketli parçalarına geçen ünlü sanatçı; “Üşüyenler bu şarkım size gelsin” dedi.

Ebru Yaşar hayranlarının açtığı pankartlar da gecenin en çok konuşulanları arasına girdi. Pek çok hayranının ‘Ebru Yaşar değilim ama bende çok yangınlar gördüm’ pankartları oldukça ilgi çekti.