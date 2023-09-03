Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 30 Ağustos Zaferi’nin 101'inci yıl dönümü kapsamında İzmir Menemen'de düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı.



Zarafeti ve güzelliği ile göz kamaştıran ünlü sanatçı geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarıyla unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.



Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Ebru Yaşar, kısa süre önce çıktığı mavi turun çok güzel geçtiğini söyledi.



Denizde tatil yapmanın çok keyifli olduğunu vurgulayan sanatçı, "Yine de mavi sularda olmaktansa sahnede olmayı tercih ederim. En çok sahnede keyif alıyorum" şeklinde konuştu.