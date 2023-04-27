Duygu Sarışın'ı kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu

Katıldığı galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la ilgili soruyu duyunca röportajı bir anda noktaladı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un 6 yıl boyunca bir dargın bir barışık süren ilişkisi kısa süre önce sona ermişti. Sarışın önceki akşam Oregon filminin galasında görüntülendi. Soruları yanıtlayan oyuncu, Film için, "Tatlı bir dönem işi" yorumunu yaptı. Yeni projeleriyle ilgili soru üzerine de, "Görüştüğümüz birkaç proje var. Tiyatro görüşmelerim var, bakalım" dedi.

HIZLA UZAKLAŞTI
Duygu Sarışın’a ayrıldığı sevgilisi Çağatay Ulusoy'la ilgili de sorular yöneltildi. Kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'la görüşmeye başladığı öne sürülen Çağatay Ulusoy'un adını duyunca panikleyen Sarışın, röportajı, "Teşekkür ederim" diyerek noktaladı ve hızlı adımlarla uzaklaştı. 

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Duygu SarışınÇağatay Ulusoy

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