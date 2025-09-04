Duygu Mercan ve Anıl Altan Türk özel bir plaket takdim edilerek onurlandırıldılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün ortak projesi olan Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen Türkiye–Kırgızistan Türk Film Günleri kapsamında,

Aşk Bağları filminin başrol oyuncuları Duygu Mercan ve Anıl Altan Türk sinemasına katkılarından dolayı özel bir plaket takdim edilerek onurlandırıldılar.