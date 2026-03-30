İki Dakika Creative House’un yeni dikey dizisi Düşes’in çekimleri tamamlandı.

Mayıs aynın ortasında dijital plartformlarda yayınlanacak olan dizinin çekimleri İstanbul Beykoz ve Zekeriyaköy’de gerçekleşti. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu, Yeşim Salkım, Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik yer alıyor.

Romantik komedi türündeki dikey dizi “Düşes”, izleyiciye “Lüks mü, huzur mu?”, “Aşk mı, mantık mı?” sorularını sorduracak, samimi ve bol esprili hikâyesiyle gülümseten bir yolculuk sunacak. Dizi, mütevazı bir mahallede büyüyen ve sıradan bir hayat süren Yurdagül Şaşmaz’ın hayatındaki büyük dönüşümü anlatıyor. Yurdagül’ün Gül’e dönüşen hikayesinde izleyici, güldürürken düşündüren bir kadın hikayesine tanıklık edecek.



PELİN KARAHAN: HAYATIMIN EN HIZLI SETİ DİYEBİLİRİM

Düşes’te Yurdagül Şaşmaz karakterine hayat veren Pelin Karahan, projeyle ilgili şunları söyledi: “Yurdagül düşes oluyor burada. Özdeşleşen yanları aslında var. Baştaki değil ama dönüştüğü yerlerde buluştuğumuz noktalar var Yurdagül’le. Bu dönemde onu canlandırmaktan ben çok keyif aldım. Düşes’in beni en çok heyecanlandıran kısmı kadının güçlü bir şekilde ayakta durmaya çalışması ve bunu komik bir yerden yapması. Hayatında aslında çok dramatik bir dönemi komediye çevirmesi ve buradan güçlenerek çıkması beni çok heyecanlandırdı, mutlu etti. Mustafa Hoca’yla çalışacak olmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Kendisiyle çalışmayı çok istiyordum. Hem yeni bir format ve çok deneyimli bir ekip, deneyimli bir yönetmen, benim için bence çok özel oldu. Bence iki katı hızlandık bu sette çünkü zaman olarak da, gün olarak da belirli bir sayıda sınırda çekiyoruz. Sahne araları, geçiş hızları, kostüm değiştirmesi de aynı o kaydırmadaki hız gibi. Biz de çok hızlıyız. Hayatımın en hızlı seti diyebilirim.”



İLKİN KAVUKCU: YENİLİKÇİ BİR KOMEDİ EVRENİ YARATTIK

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu ise şunları söyledi: "İki Dakika Creative House olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerde elde ettiğimiz güçlü izlenme rakamları, izleyiciyle kurduğumuz bağın ve içerik dilimizin ne kadar etkili olduğunun en somut göstergesi oldu. Dikey dizilerimiz Instagram, TikTok ve YouTube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında toplamda 600 milyon görüntülenmeyi aşarken, 40 milyondan fazla tekil kullanıcıya ulaşarak dijital dünyada dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarıyı yalnızca rakamlarla değil, izleyici davranışlarını doğru analiz ederek elde ettik. İzleyicilerin telefon kullanım pratiklerini, dikkat sürelerini ve içerik beklentilerini merkeze alarak geliştirdiğimiz projeler, klasik anlatım kalıplarının ötesine geçiyor. Kısa, etkili ve yüksek tempolu anlatım dilimiz sayesinde izleyiciyi ilk saniyeden yakalayan ve son ana kadar içinde tutan bir deneyim sunuyoruz. Düşes dizimizde de güçlü senaryo yapısı, karakter derinliği ve özgün mizah anlayışını bir araya getirerek yenilikçi bir komedi evreni yarattık. İki Dakika Creative House olarak amacımız, dijitalin ana akımında içerik üretiminin sınırlarını genişletmek ve izleyiciye her seferinde beklentilerin ötesinde bir deneyim sunmak."