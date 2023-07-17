Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesine gitti

Hollywood yıldızı Ashley Judd, 6 Şubat’taki büyük depremlerden etkilenenlere destek olmak için Türkiye’ye geldi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi olan Ashley Judd, ilk olarak Hatay’ı ziyaret etti. Hatay’ın ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden ünlü oyuncu, depremzedelerle yakından ilgilendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden Judd, zor durumda olan kadın ve kız çocukları görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.



BİZZAT GÖRMEK İSTEDİM

Ashley Judd, şunları kaydetti: “Bu deprem, 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim.” Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı. (Hürriyet)