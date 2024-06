Dünya starları Türkiye’ye geliyor

30 yılı aşan kariyerinde “Eklektik Kelt” müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yepyeni albümü “The Road Back Home” ardından çıktığı “The Mask and Mirror 30.Yıl Turnesi” kapsamında Pasion Turca organizasyonuyla kariyerinin en özel şarkılarını 30 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 1 Temmuz Ankara Atılım Üniversitesi Atılım Sahne ve 2 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşturacak.

Kariyerleri boyunca birçok kez altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini de 30.Yıl Turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 21 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbul’daki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

LOREENA MCKENNITT İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL’DA!

Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennitt, büyüleyici kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın en önemli müzik ödülü Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise iki kez aday gösterildi. McKennitt müzikal çalışmalarının yanı sıra 1985’te kurduğu bağımsız plak şirketi Quinlan Road’da pazarlamadan promosyona tüm çalışmaları yürüttüğü şirketiyle müzik endüstrisinde başarılı iş kadını unvanını da kazandı.

Loreena McKennitt, Pasion Turca organizasyonu, Star TV, NTV ve Power App medya sponsorluğunda kariyerinin en özel şarkılarını 30 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 1 Temmuz Ankara Atılım Üniversitesi Atılım Sahne ve 2 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbul’daki hayranları için seslendirecek.

PİNK MARTİNİ 21 TEMMUZ’DA İSTANBUL’DA

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass”, “Joy to the World”, “1969”, “A Retrospective”, “Get Happy”, “Dream A Little Dream” “Je Dis Oui” albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini 30.Yıl Turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 21 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Türkiye’deki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Pink Martini’nin kurucusu Thomas Lauderdale’in, hazırlık çalışmaları 25 yılın üzerinde süren “Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims” albümünün ardından, China Forbes da “The Road” albümü ile 17 Mayıs’ta müzikseverlerle buluştu.

20’nin üzerinde farklı dilde şarkılar söyleyen Pink Martini, albümlerinde “Üsküdar’a Gider İken” ve “Aşkım Bahardı” şarkılarına da yer vermişti. Kendilerini “Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları” olarak tarif eden topluluğun şarkıları, La Casa De Papel’den Desperate Houseviwes’a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

Samurayların aşk şarkılarından 1930’ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar dinlemesi en keyifli şarkıları seslendiren Pink Martini, China Forbes’un sıcak vokali ve Storm Large'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı muhteşem bir konser ile 21 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.