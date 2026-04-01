Dr. Ata Erim son yolculuğuna uğurlandı

Yıllarca Amerika’daki Türk toplumuna hizmet eden Dr. Ata Erim’in naaşı, New Jersey Paterson’daki Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Atilla Pak tarafından İstanbul’a getirildi.

Zincirlikuyu Camii’nde yapılan cenaze törenine Erim’in yakın ailesi, dostları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Dr. Erim, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze töreninde yeğeni Onur Erim oğlu Atahan ve eşi Meyra Erim başta olmak üzere yakın aile üyeleri hazır bulundu. Ayrıca eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın kızı Ecehan Bağış ile Zeynel Abidin ve tanınmış iş insanları da törende yer aldı.