Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

15.06.2024 01:25

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bu bayram ultra her şey dahil konseptiyle, keyifli ve mutlu bir tatili dolu dolu etkinliklerle geçirmek isteyen misafirlerini üstün hizmet anlayışı, mavi bayraklı özel plajı ve geniş yemyeşil alanlarıyla ağırlıyor.