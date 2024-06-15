Doubletree By Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort bayram tatilinde etkinliklerle dolu programıyla misafirlerini ağırlıyor

Bayram tatili boyunca Bayram Festvali konseptiyle hem çocuklara hem de yetişkinlere özel atölyelerle misafirlerine farklı deneyimler sunarken eğlenmelerini hedefliyor.

Kafa Dergisi çizeri ve karikatür sanatçısı Cem Güventürk bu bayram DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort’de çocuklarla buluşuyor.

Cem Güventürk’ten temel çizim tekniklerini öğrenerek yaratıcılığınızı ve cesaretinizi keşfetme fırsatı sunan atölye başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar herkes için uygun içerik sunuyor. Yüz ifadeleri, karakter tasarımı ve mizahi karikatürler gibi pek çok konuyu deneyimlenecek bu etkinlikte, misafirler hem eğleniyor hem de çizim yeteneklerinizi geliştiriyor.

Tüm bayram tatili boyunca Renklerle Kendi Yaz Hikayenizi Oluştur Takı Atölyesi, Babalar Günü Aile Uçurtma Atölyesi, Ritimde Uyum & Seste Sürdürülebilirlik Atölyesiyle de bayram tatilini farklı deneyimlerle renklendiriyor.

Benzersiz atölye programlarının yanı sıra, DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resortbünyesindeki Skorpina ve Poco ile ziyaretçilerine gastronomik bir şölen sunarken bayram keyfini ikiye katlıyor. Misafirlerinin tatillerini keyifli geçirmeleri için otel içerisindeki Bodrum’da günbatımının en güzel yaşandığı Sunset Bar’da da eşsiz kokteyllerini sunuyor.

Bayram tatilinde misafirlerine yenilenme hissi yaşatacak Spa Soul ise SPA menüsündeki sayısız bakım ritüeli ve masaj teknikleriyle yılın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

Her yaz tatili güzeldir ama DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club All Inclusive Resort’te bu yaz bambaşka olacak.