Dönence'nin Gülce’si Ülkü Hilal Çiftçi'nden flaş açıklama: Dönüm noktam Ferdi Tayfur

Sanat için bir şeyler yapmanın en büyük isteği ve tutkusu olduğuna değinen Ülkü Hilal Çiftçi: “Sanat anlamında çalışmak, sanat için bir şeyler yapmak en büyük isteğim ve tutkum. Şarkı söylüyorum, bağlama ve ukelele çalıyorum. Aynı zamanda dansta ediyorum. Genel olarak hayatımın her açısında sanattan bir parça var bu sebeple ilerleyen yaşlarıma da sanat dallarından biri hayatımda olur diye düşünüyorum.” dedi.

Canlandırdığı Gülce karakteri ile ilgili:” Gülce rolünü ben ilk okuduğumda çok heyecanlandım ama başlarda bu rolün zorluğunun çok farkına varamamıştım açıkçası. Daha sonra üç haftalık çalışma sürecine girdik. Bu çalışma süreci benim için çok zordu ve bazen çok umutsuzluğa kapılıyordum çünkü gerçekten hiç hâkim olmadığım bir roldü. Üç hafta boyunca hiç eve girmedim diyebilirim. Çevremde hiç Otizm ya da Asperger sendromlu bir bireyde yoktu. Ama biz Tohum Otizm Vakfı’na gittik. Oradaki insanlarla tanıştım. Bu süreç faydalı oldu.” Dedi.

Dönence’ deki denize düşme sahnesinin çekimlerine değinen güzel oyuncu: “Teknenin kenarında otururken Doğa’yı (Rüzgar karakteri) itmem gerekiyordu ve onu iterken gerçekten dengemi kaybedip düştüm. Sonra gülme krizine girecektim ama çekmeye devam ettiklerini gördükten sonra sahneye devam etmek zorunda kaldım. Ve o sahneyi kullandılar.” Dedi.

En zorlandığı sahne ile ilgili:” AVM sahnesi gerçekten çok zordu. Bir yerde gerçekten sinirlerim bozuldu ve ağladım. Çünkü o sahnenin çok fazla tekrarını aldık. Birinde çanta kopmuyor, birinde ben yanlış düşüyorum, birinde lafı unutuyoruz. Yaklaşık on, onbir kere düşmüşümdür. Bir ara on beş dakika boyunca ağladım. Sonra ağladıktan sonra sahneyi geri almak istedim. “dedi.

Ferdi Tayfur’un çok büyük hayranı olduğuna değinen Ülkü Hilal Çiftçi:” Çok büyük Ferdi Tayfur hayranıyım, çok seviyorum. Hayatımın dönüm noktalarından biri olduğunu söylemek istiyorum. Ben onun sayesinde cover yapmaya geri döndüm mesela… İyice izlemeye dinlemeye şarkı sözlerini okumaya başladım ve bende çok güzel hisler bırakıyor. Çok saygı duyuyorum bu yüzden çok seviyorum. Dedi.