Doğuş'tan flaş itiraflar! Hayatı film mi oluyor?

Gamsız, Uyan, Yalancı, Güneşsiz Yarınım, Milyonda Bir, Bunun Adına Yürek Derler, Gülüm gibi bir çok unutulmaz eseri Türk müzik dünyasına kazandıran Doğuş, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı. Evlendikten sonra Azerbaycan'da yaşamaya başlayan ve müziğe bir nebze ara veren Doğuş Arda ve Arin adında iki oğluyla hayatının en güzel dönemini yaşadığını söyledi. Hayranlarını bundan sonraki dönemde ihmal etmeyeceğini dile getiren Doğuş 'Bay Bay Bay' adlı yeni teklisiyle ses getirmeye hazırlanırken hemen ardından da 'Babam' adlı diğer şarkısını müzik piyasasına sunacak. İşte Doğuş ile sohbetimiz:



Gerçek adın Orhan Baltacı ama sen kendine 'Doğuş' denilmesini istemişsin neden?

Yeniden doğabilmek adına bu ismi seçtim. 18 yaşından beri Doğuş adını kullanıyorum. Orhan adını hiç sevmiyorum. Bana hayatımın o kötü dönemini hatırlatıyor. Bir oğlum daha olursa mesela Orhan adını koymam mesela.



'Bana kimse starlığı anlatmasın' diyorsun, sence starlığın açılımı nedir?

Gerçek star sadece sahnede olmalı, normal hayatta da star gibi yaşamaya başlarsa iletişim bozuklukları olur, psikolojik sorunlar yaşar ve ilaç kullanmaya başlar. Çünkü bir insan hep başı havada yaşayamaz, sahnede milyonlara konserler veriyorsun ama hep konser veriyorum havasında yaşarsan yalnız kalırsın, star kalırsın. Star yalnızdır. Star olmak istiyorsan yalnız olman lazım.

Şimdilerde yapılan şarkıları nasıl buluyorsun, müzik tarzı değişti?

Müzik tarzı değişmedi, aranjeler değişti. Şarkılar aynı yerde geziyor. Doğuş şarkıları, Müslüm Gürses şarkıları, İbrahim Tatlıses şarkıları aslında böyle şarkılar piyasada geziyor. Bunları eviriyor çeviriyorlar yeni şarkı diye piyasaya sunuyorlar. Zamanında biz öyle bir damga vurmuşuz ki, o asla silinemiyor, oradan ilerliyorlar.



Demek ki kendini 'Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses' ile aynı skalada görüyorsun?

Türkiye'de 90'lı yıllarda pop müziğe yeni bir anlayış getirdim. Benden yani Doğuş'tan öncesi ve Doğuş'tan sonrası diye adlandırmanız gerekiyor. Ortada açık ara fark var. Bunu hiç konuşmaya gerek yok, bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Okumalara, tarzlara bakarsanız müzik dünyasında Doğuş'tan önce ve Doğuş'tan sonrayı görürsünüz.

İlginç bir hayat hikayen var, film yapmayı düşünüyor musun? Adı ne olur filmin?

Hayatımı film yapacağım, adı da Doğuş olacak. Kitabım gibi filmimin adı da 'Bir Doğuş' olabilir. Film için iki yerden teklif aldım, bekleyin dedim. Biraz daha beklemem gerektiğini düşünüyorum.

Hayatının filminde çocukluk ve gençlik dönemini kimler oynar?

Çocukluğumu oğlum Arda oynar. Gençlik dönemimi Reynmen oynar. Reynmen'i çok seviyorum, çok kaliteli buluyorum, deli doluluğunu da seviyorum. Henüz projemden haberi yok ama teklif ettiğimde kabul edeceğini düşünüyorum.



Bir Müslüm Gürses, bir Bergen filmi gibi ses getirir mi?

Seyirciye bırakacağız takdiri ama yaşadıklarım hiç normal değil. 15 yaşında hapishanede kalbimden şişlenmem gibi, sokaklarda yaşamam gibi. Hiç normal bir hayat yaşamadım ve bunu izleyici mutlaka görmek ister. Biraz zor bir süreç olacak ama görecekler. Bir de kitabımda yaşadıklarımın yüzde yüzünü değil sadece yüzde 10'unu yazdım o bile yetti. İki yapımcıdan film teklifi geldi.

Kalbimden şişlendim ama canımı acıtmadı 'şu olayı yaşadığımda' daha büyük bir acı yaşadım dediğin bir olay oldu mu?

Kalbimden şişlenmek hiç önemli değildi. Önemli olan ziyaretime hiç kimsenin gelmemiş olmasıydı. Ziyaret günlerinde herkesin ismi okunurdu benim ismim okunmazdı. Hiç ziyaretçim gelmiyordu, o kötüydü. Hep yalnız kaldım, arkadaşlarımla mutlu olacağımı düşündüm, ama ihanetlerle dolu, yalan üstüne kurulu arkadaşlıklardı. Ailem yerine onları koymaya çalıştım ama olmadı. Sıkıntılı bir dönemdi. Eski arkadaşlarımdan birkaç tanesiyle hala görüşüyorum onların üzerinden elimi çekmedim. Ama hepsiyle görüşmüyorum.

Şöhreti yakaladın, milyonlarca sevenin oldu ama hala kendini yalnız hissettiğin oluyor mu?

Oğullarıma kadar hala kendimi yalnız hissediyordum. Oğullarımdan sonra yalnızlık açlığım geçti. Gözlerime baktıklarında cenneti görüyorum, bütün olumsuzluklar gidiyor kafamdan, en büyük tedavim onlar benim.



İSTESEM DÜNYA STARI OLURDUM

"Yetimhanedeyken 'hep saklanır, dikkat çekmek istemezdim. Saklanma psikolojim vardı" diyen Doğuş 'Bu psikolojim şöhret olduktan sonra da devam etti. İstesem dünya starı olabilirdim, Craig David ve Tiziano Ferro ile düetim olacaktı. Teklif geldi ama hep bunlardan kaçtım. Zaten kaderim olumsuzluklarla dolu. Şu anda iyi gidiyorum. Ne inişte ne çıkıştayım arabayı 90'a alırsan çarpsan da çok büyük hasar almazsın. 90'ın üzerine çıktığında tehlike başlar, öyle düşünüyorum."

ALEYNA İÇİNDEKİ MASUM KIZI ORTAYA ÇIKARSIN

"Aleyna Tilki ile benzer noktaların var mı sence?" sorusuna karşılık Doğuş "Benzerlik göremiyorum ama onu çok başarılı buluyorum, omuzunda çok fazla yük var. İçindeki masum kızı bütün ruhuna yaysın, kendine zaman ayırsın. Bu şöhretin büyüsüne kapılmadan içindeki masum kızı çıkarsın. İyi bir şarkıyla tekrar listeleri zorlayacağını düşünüyorum" dedi.

KARA KAPLI DEFTERİM VAR

"Hakkımı helal etmiyorum dediğin biri var mı?" sorusuna karşılık Doğuş, "Bana kahpelik yapanların isimlerini listelediğim kara kaplı bir defterim var. Tam onlara bir 'iyilik' yapıp demir parmaklıklar ardına geçecektim, evlatlarım oldu. Fakat o listedekiler rahatlamasınlar kara kaplı defterimi rafa kaldırmadım!" dedi.