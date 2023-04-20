Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor

Göcek kıyısına 12 kilometre uzakta, orman denizleri içinde konumlanan Izz Getaway bu sezon hizmete açılıyor. 18 toprak oda, 8 özel havuzlu villa, Gaze Restaurant, at çiftliği, spa merkezi, tarım alanları, sanat atölyesi gibi çok sayıda özelliği barındıran otel farklı bir ‘deneyim’ sunmaya hazırlanıyor.

Izz Getaway’in kurucusu Asım Çavuşoğlu otelin kuruluş hikayesini şu sözlerle anlattı: “Izz Getaway, farkındalık, dönüşüm ve paylaşmak üzerine ortaya çıktı. Doğa ile uyumlu yapılar tasarladık. Taş binaların ve toprak altına konumlanmış odaların en doğru seçenek olduğuna karar verdik. Sanat atölyesi, inziva alanı, spa, hareket stüdyosu, tarım alanları gibi çok sayıda mekanımız var. Burası bir deneyim oteli. Havaalanına sadece 15 dakika uzaklıktayız ve tüm kalabalıktan uzağız. 12 ay kapılarımızı açık tutacağız” dedi.

Her ay ödüllü bir şefin mutfağa gireceği ve ünlü isimlerin workshop’lar yapacağı Izz Getaway Mayıs ayından itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayacak.