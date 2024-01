Yıllar boyunca, git gide büyüyen bu kadın topluluğunun ilhamıyla Idôle, süregelen yaratılışında geleceğin parfümü olma yolunda ilerliyor.



2024'te Lancôme, destanın yeni bir bölümünü yazıyor. İşte gerçek yolculuğun başladığı bölüm.



Çünkü her başarı içten gelir, çünkü her zafer içsel bir çağrıdan beslenir, Idôle kadınlara gerçek benliklerini keşfetmeleri ve içsel güçlerini tam anlamıyla kucaklamaları için davette bulunuyor.



Idôle L’Eau de Toilette, içsel gücünüzü ortaya çıkaran sürece katılma konusunda güçlü bir çağrıdır ve harekete geçmeyitetikler. Idôle yolculuğu, tüm yolculuklar gibi, bir ilk adımla başlar; başarıya giden bölümünüzdeki ilk adım.



İçindeki gücü serbest bırakmaya hazır mısın?

Dünyayı değiştirmek için.

Kendini olduğun gibi kabul et.





Doğadan ilham alan, bilimle güçlendirilmiş etkileyici bir ferahlık



Parfümerinin geleceğini ilhamla şekillendirmeye devam eden Lancôme, Idôle L’Eau de Toilette ile öncü vizyonunu ifade ediyor ve parfümcülerin paletindeki yeni yönleri gün yüzüne çıkarıyor.



Orijinal Eau de Parfum'un arkasındaki parfümcüler üçlüsü; Shyamala Maisondieu, Nadège le Garlantezec ve Adriana Medina (Givaudan) tarafından bestelenen bu yeni koku, yüksek kaliteli doğal içerikler ile bilimi mükemmel bir uyum içinde birleştirerek, yeşil çay Shincha akorundan ilham alan yeni ve güçlü bir ferahlığı ortaya çıkarıyor



“Adriana, Nadège ve ben çayı çok severiz,” diye açıklıyor Shyamala Maisondieu. “İlkbaharda yapılan ilk hasattan gelen ve özellikle taze olan Shincha çayından ilham aldık. Idôle’ü yeniden yorumlamak için özellikle ilginç bulduğumuz bir şeydi. Gülün kalbini koruyarak, güçlü ama doğallıkla yoğrulmuş yoğun bir ferahlık yarattık.”



Idôle L’ Eau de Toilette'nin kalbinde, bilim tarafından desteklenen üç ikonik nota, orijinal imzaya bu yeni bakış açısını iletiyor.



Shincha yeşil çay akoru, Givaudan'a özel bir molekül olan Teadione'ı içerir. Doğada var olan bir molekülle aynı olan Teadione, çay yaprakları ve matcha çayının kokusunu hatırlatan belirgin bir özellik taşır. Bu, Idôle L’Eau de Toilette'in güçlü fakat yumuşak bitkiselliğinin sırrıdır.



Çiçek açan güllerin ikilisi, gül suyu ve buhar damıtımı yoluyla taze yapraklardan elde edilen gül yapraklarının özünü birleştirir. Yeni toplanmış gibi gülü yüceltmek için çalışır. Her zamankinden daha taze, Idôle'ün ikonik çiçek kalbi bu yeni varyasyonda daha doğal yönlerini ifade eder.



Taze bergamot, İtalya'dan gelen üç yağın bir araya gelmesiyle oluşur ve bunlardan biri özel bir sıvı ayırma teknolojisi olan soğuk moleküler damıtım yoluyla elde edilir. Narenciyenin en canlı yönlerine odaklanmayı sağlayarak, tatlı ve ekşi ışıltısını parfümün başından kalbine kadar yansıtır. Idôle L’ Eau de Toilette'ye ferahlık ve güç katar ve yoğun parıldayan yönler sunar.



Idôle L’Eau de Toilette, Idôle imzasının daha taze bir yorumudur. Dip notalarda, Madagaskar'da sürdürülebilir bir şekilde elde edilen Premium Bourbon Vanilya İnfüzyonu, rahatlatıcı ve kremsi bir his sağlarken, sedir ağacının zarafeti ve paçuli, misklerin sonsuz yumuşaklığı ile iç içe geçer.



İkinci bir cilt hissiyatı sağlayan Idôle L’Eau de Toilette, içsel bir yolculuğa çıkmaya ve içindeki gücü kucaklamaya çağrı yapıyor.



Bir ikonun yeni taze ışıltısı



Karşı konulmaz gül altını rengiyle, Idôle L’Eau de Toilette, ikonik Idôle şişesinin güzelliğini ön plana çıkarıyor. Tamamıyla şeffaf, kendine has metalik çerçevesiyle sarmalanmış, tüm ışığı içeri alıp suyun büyüleyici tonlarını sergiliyor. Idôle L’Eau de Toilette, içindeki gücü ortaya çıkarmaya hazır olan her kadın için bir totem niteliğindedir.



Lancôme'un sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, Idôle L’Eau de Toilette, yeniden doldurulabilir bir koku olarak sunulacak. Bu, tükendikten sonra, Idôle L’Eau de Toilette'yi şık bir ev aksesuarına veya modern bir çiçek vazosuna dönüştürerek ikinci bir yaşam verebileceğiniz anlamına gelir.