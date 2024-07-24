DJ Mert Aydın sessizliğini bozdu  

Ödüllere doymayan program 50 fifty’de bu hafta yok yok...

Buray’dan özel hayatına dair sorulara çarpıcı yanıtlar...

Ziynet Sali’nin hayallerindeki tatil…

Hülya Avşar, Kıbrıs’ta İbrahim Tatlıses’le dostluğuna dair neler söyledi?

Ünlü isimleri buluşturan ödül töreninden renkli görüntüler...

50 fifty’nin stüdyo konuğu Hande Öztaş’tan kariyerine dair açıklamalar...

Hem oyuncu hem müzisyen! Engin Demircioğlu, SunthaliaHotel’de 50 fifty’nin konuğu….

Ve aylar süren sessizliğini bozdu, ilk kez 50 fifty’e konuştu! Dj Mert Aydın, Merve Boluğur’la çok kısa süren evliliğine dair bomba açıklamalar yaptı.

Yeni klipler, konserler ve çok özel konuklarla 50 fifty 25Temmuz Perşembe 20.00'de tekrarları ise Cumartesi 16.00 ve Pazar 13.00’te Dream Türk Tv ekranında.