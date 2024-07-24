DJ Mert Aydın sessizliğini bozdu  

Dream Türk’te yayınlanan  ve sunuculuğunu Zeynep Bozkaya’nın, yapımcılığını Suat Yanç’ın, üstlendiği “50 Fifty”  bu haftada Antalya Sunthalia Hotel’den yapacağı yayınlarla ünlü konuklarını izleyicileriyle buluşturacak.

 

Ödüllere doymayan program 50 fifty’de bu hafta yok yok...

Buray’dan özel hayatına dair sorulara çarpıcı yanıtlar...

Ziynet Sali’nin hayallerindeki tatil… 

Hülya Avşar, Kıbrıs’ta İbrahim Tatlıses’le dostluğuna dair neler söyledi?

Ünlü isimleri buluşturan ödül töreninden renkli görüntüler...

50 fifty’nin stüdyo konuğu Hande Öztaş’tan kariyerine dair açıklamalar...

Hem oyuncu hem müzisyen! Engin Demircioğlu, SunthaliaHotel’de 50 fifty’nin  konuğu….

Ve aylar süren sessizliğini bozdu, ilk kez 50 fifty’e konuştu! Dj Mert Aydın, Merve Boluğur’la çok kısa süren evliliğine dair bomba açıklamalar yaptı.

Yeni klipler, konserler ve çok özel konuklarla 50 fifty 25Temmuz Perşembe 20.00'de tekrarları ise Cumartesi 16.00 ve Pazar 13.00’te Dream Türk Tv ekranında.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi