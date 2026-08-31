Diva Bülent Ersoy’un kara kutusu Mehmet Yüzüak konuştu

“Bülent’in kara kutusuyum.” diyen Mehmet Yüzüak; “Ben esasında onun kara gün dostuyum. Bülent Ersoy bana çok güzel günler yaşattı, hiçbirini unutmadım.” dedi. Mehmet Yüzüak, olaylı Kuşadası konserinde de kadim dostu Bülent Ersoy'a destek verdi.

Kanserle mücadele eden efsane söz yazarı Mehmet Yüzüak gazeteci Olcay Ünal Sert’e yaptığı açıklamada; “Ersoy bana neler yaşatmadı ki; ben onun yaşattıklarını hep aklımda tutuyorum. Bir ay Avustralya'da turnede çok güzel günler geçirdik.

Yakışıklılığı ile nam salan erkek arkadaşı Cumhur Türkoğlu da vardı yanımızda. Çok dürüst ve iyi bir insandı. Babadan zengindi. Türkiye'nin Divası canım arkadaşım bana özel parti yaptı denizin ortasında, 2 şubat olan doğum günümü ilk defa onun isteğiyle yazın ortasında denizin içinde pasta keserek kutladık. Benim koluma girdi, o kolay kolay kimsenin koluna girmez.” dedi.



"Eski dost düşman olmaz" diyen Mehmet Yüzüak, yanlış bilinen doğruları da anlattı.

Mehmet Yüzüak; “Neler yaşamadık ki; 12 Eylül de birlikte mahkemede yargılandık, Deniz Baykal’la Ankara da buluştuklarında yanında yine ben vardım, yıllar sonra o konuyla ilgili dava da beni şahit gösterdi. “ dedi.

Magazinsortie'ye konuşan Mehmet Yüzüak adeta o yılları yeniden yaşayarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e detaylarıyla anlattı: "Hiç suçumuz yoktu. Gereksiz yere, çok kötü bir şekilde yargılandık. Hatta bize yardımcı olacağını söyleyen bir politikacı bizi havalimanından kendi düğününe götürttü."

YIL 80'LER, MAHKEMEDEYİZ AZ SONRA YÜZÜMÜZE KARAR OKUNACAK....

Mehmet Yüzüak; "Kuşadası'nda daha önce sabıkalı bir gazetecinin aksam yemeğimizi yerken Diva'mı eliyle taciz etmesi... Benim iki yumrukla gazeteciyi dövmem... Netice resimdeki durum!.... Diva'nın hapse atılması için Ankara'nın baskısı, arkamızda bakın ordu mensupları... Sanki vatanı sattık.... Ağabeyim çaresiz bize bakıyor kravatlı avukat... M.Yüzüak ve Divam Kadınlar Koğuşu Söke'ye, ben Kuşadası'na... Hâlâ ağlarım o günlerime" diyerek yasaklı yılları detaylarıyla anlattı.

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldığında çok miktarda Optalidon aldığı iddia edilmişti, meğer gerçekte yemekten zehirlenmiş!...

ERSOY ZEHİRLENMİŞ

80’li yıllarda yemekten zehirlendiğinde Bülent Ersoy’u hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Mehmet Yüzüak; “Herkes intihara teşebbüs etti diye bilir, basına da öyle yansımıştır, doğrusu yemekten zehirlenmişti” diye konuştu

BENİM OLMADIĞIM FİLM EKSİK KALIR

Bülent Ersoy’un hayatının film olacağının hatırlatılması üzerine Mehmet Yüzüak; “Bülent Londra da operasyon geçirdikten sonra taze bir kadınken film başlamalı. Benim olmadığım film eksik kalır. Onu Oya Aydoğan ve Nur Yerlitaş ile de ben tanıştırdım. En şaşalı zamanlarında, birlikte yargıladığımız o sıkıntılı günlerinde hep ben vardım yanında, o günleri birlikte yaşadık. “ dedi.

KLİBİNDE DE OYNADI

Diva Ersoy’un klibinin bir bölümünün de kendi evinde çekildiğini belirten Mehmet Yüzüak; “Daha Benden Ayrılmadan” şarkısında ben de eşlik ettim. Gülhane konserlerinde, gazino günlerinde hep ben vardım yanında… “ dedi.

KUŞADASI Kİ KONSERDE DİVA'YI HAKLI BULDU!

Diva Ersoy’un seyirciyle yaşadığı polemikle ilgili olarak Mehmet Yüzüak; “Hasta hasta sahneye çıkmış, kendisini bekleyen hayranlarını kırmamak için. Bu alkışlanacak bir durumdur. Bülent dobra birisidir, başkaları gibi içten pazarlıklı değildir. 3 tane serumla sahneye çıkmış, Bülent yalan konuşmaz, hiç yalan konuşmaz, söylediği gibi hâd bildirmiş. Kapıda ambulans varken hangi sanatçı sahneye çıkar?" dedi.