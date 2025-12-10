Diletta Leotta ve Loris Karius ikinci bebeklerini kucağına alacak

İtalyan sunucu Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius, ikinci bebeklerinin olacağını duyurdu. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Loris Karius ve Diletta Leotta, haberi Instagram'dan duyurdu.

Diletta Leotta hamile olduğunu, "Bu Noel'de daha güzel bir hediye dileyemezdik. Aria abla oluyor ve kalplerimiz iki kat daha fazla sevmeye hazır" paylaşımıyla duyurdu.