Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması

Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Dilek Birgen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.



Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, daha sonra meydan katında bir restorana geçerek toplantı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı muhabirlerin objektiflerine takılan Dilek Birgen, "Yeni sezona hazırlanıyoruz, gece çalıştığımız gibi artık gündüzde çalışacağız çeşitli etkinliklerimiz var, bu yaz Club Catamaran çok canlı olacak" açıklamasında bulundu. Şık tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan sosyetik güzel, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı.