Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk açıklama...

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte buluşmak için gittikleri İstinyePark’ta objektiflere takıldı.



Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Yazıcıoğlu, daha sonra muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.



Başarılı oyuncu, “Arkadaşlarla birlikte dolaşmaya çıktık. Her şey yolunda, yeni bir proje olursa haberiniz oluyor zaten” dedi.