Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu 29.04.2023 16:11 Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları... Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Oyuncu, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun da yer alamayacak. Bir ay dinlenecek Deniz, sezonun son üç oyununda yer almayacak. Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Özlem Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Dilan Çiçek Denizameliyathaberoyuncu