Desa’dan anneleri özel hissettiren renkli dokunuşlar

Her yaştan annenin favori markası DESA rahatlıktan, şıklığa, spordan, klasiğe herkese uygun ürün alternatifleri sunuyor. Farklı seçenekleri bir araya getiren DESA, canlı ve renkli tasarımlara sahip ürünleriyle gönülleri fetheden hediyeleri annelerle buluşturmaya hazır.





Göz Alıcı Tasarımlar, Rahat Adımlar

DESA, birbirinden farklı tasarım ve renk seçeneklerine sahip terlik, sandalet, babet ve loafer modelleri ile konforu annelerin ayağına getiriyor. Sıcak yaz günlerinde hafif, özgün tasarımları ile göz dolduran DESA, anneler günü hediyesi arayanlar için koleksiyonunda birçok alternatif ürünü bir arada bulunduruyor.

Yaz sezonunun vazgeçilmezi olan terlik ve bodrum sandaletleri bu sene de rahatlıklarıyla ön plana çıkıyor. DESA, göz alıcı tasarımlara ve cesur modellere sahip terlik ve sandaletleri annelerin beğenisine sunuyor.

İster şık ister spor, takım olarak kullanabileceğiniz rengarenk hasır terlik ve çantalar ise plajda, akşam yemeğinde, alışverişe giderken rahatlıkla kombinlenebileceği için hediye seçenekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor ve sizi ne alacağım derdinden kurtarıyor.

90’ların moda anlayışının geri geldiği bu sezonda DESA, Marry Jane ve T-bant babetlerin zarafetine modern bir bakış açısı getiriyor. Topuklu ve düz modelleriyle her ana eşlik eden klasik modeller, eşsiz büyüsüyle annelerin kalbini çalmayı başarıyor.

Rengarenk kişiliğimi kıyafetlerime de yansıtırım diyen annelerin tercihi olan renkli süet loaferlar ise tasarımı ve fark yaratan duruşuyla hafızalara kazınıyor. Günlük koşturmacada annelerin tarzından ödün vermek zorunda kalmaması için özel olarak tasarlanan loaferlar, yumuşak süet yapısıyla yok gibi hissettiriyor.

Evde, işte, sahilde topuklularım olmazsa olmaz diyen anneleri de bu yazın trend parçası olan yüksek tabanlı takunyalar bekliyor. Anneleri, eksik parçalarını bulmuş gibi hissettirecek takunyalar, tüm yaz ayaklarda yerini alıyor.

Geleceği düşünen anneler için DESA’nın sürdürülebilirlik koleksiyonundan seçeceğiniz bir parça ile hem annenizi mutlu edecek hem de doğayı düşündüğünüz için onu gururlandıracaksınız.

Kombinin eksik parçaları: Deri çantalar & ceketler

Annelerin karşı koyamadığı bir şey varsa o da yeni bir çanta ve deri ceket… Kombinlerin en güzel tamamlayıcısı olan omuzdan askılı çanta ve el çantalarından derinin ihtişamlı duruşunu sergileyen deri ceketlere kadar sezonun trend renklerinden oluşan koleksiyon, annelere hediye edilmek üzere DESA mağazalarında ve desa.com.tr’de sizleri bekliyor.

Teknolojik annelere; telefon çantaları ve airpods kılıfları

Teknoloji düşkünü anneler için telefon çantaları ve deri airpods kılıfları da DESA’nın geniş ürün yelpazeli koleksiyonunda yerini alıyor. Sarı, pembe, mavi, beyaz, mor, kırmızı… Birçok renk alternatifi bulunan telefon çantaları ve airpods kılıfları annenize renkli bir dünya vadederken kombinlerini kolaylıkla oluşturmaları için de yardımcı oluyor.

Anneler Günü'nde Sevginizi Kişiselleştirin

Her hediye özeldir fakat DESA sizin için hediyelerinizi daha da özel kılıyor. Deri ceket, kartlık, cüzdan gibi hediyelerinizi özel mesajlarınızla kişiselleştirerek bu Anneler Günü’nde sevginizi sonsuz kılarken, annenizin sizi her an yanınızda hissetmesini sağlayacaksınız.