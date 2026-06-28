Derya Uluğ’dan Şımarık rüzgarı

Türk pop müziğinin başarılı ismi Derya Uluğ, Kıbrıs Acapulco Resort Hotel’deki dev konseri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Yeni şarkısı "Şımarık" ile listelerde fırtınalar estiren güzel sanatçı, projenin bilinmeyenlerini ve çok konuşulan isteme töreninin perde arkasını samimiyetle paylaştı. Kıbrıs sahnesi için özel bir repertuvar hazırladığını belirten ve fit görünümüyle dikkat çeken Derya Uluğ, formunu koruma sırrını esprili bir dille özetledi: "Yemekler yenmiyor! Yenmediğinde formda olunuyor. Tatilde biraz ipin ucunu kaçırsam da genel olarak sağlıklı besleniyorum."

ŞIMARIK ŞARKISININ ADI DOĞAÇLAMA ANINDA DOĞDU

Klibi ve tarzıyla büyük beğeni toplayan yeni şarkısı "Şımarık" ın başarı hikayesini anlatan Derya Uluğ, şarkının isim babasının bir stüdyo doğaçlaması olduğunu söyledi:



"Asil’in bestesine ilk görüşte aşık olmuştuk. Kayıt anında stüdyoda bana 'Bir şeyler mırıldan' dediler. O an bir ilham indi ve şarkının 'Şımarık' bölümü doğaçlama olarak çıktı. Şarkının adı da kendi kendine gelmiş oldu."

100 kişinin üzerinde bir ekiple, sabah 04.00'te başlayan yoğun bir klip seti geçirdiklerini belirten Uluğ, projenin tam bir "aile işi" olduğunu vurguladı.



DAMAT KAHVESİNE TUZ YERİNE BAL KOYDU!

Geçtiğimiz günlerde Asil Gök ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Derya Uluğ, sosyal medyada çok konuşulan isteme töreninin perde arkasını da ilk kez anlattı:

"Tuz koymadım çünkü tuz, eski bir adete göre 'Gönlüm yok' anlamına geliyormuş. Ben de hayatımız bal gibi geçsin diye kahveye bir kavanoz bal koydum. İsteme anında evde çok tatlı bir gerginlik vardı; ilk başta kimse konuşmayınca dayanamayıp 'Ya böyle ilerleyemeyiz, birileri konuşsun artık' dedim. Sonrasında çok tatlı bir hale döndü."