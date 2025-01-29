“Derbeder” tüm dijital platformlarda 

Kopmaz gibi görünen bağların çözülmesi ve bu ayrılığın beraberinde getirdiği hüznü işleyen “Derbeder”, lirik pop tarzının en güzel örneklerinden biri. Şarkının düzenlemesindeki öne çıkan korangle tınıları, ayrılık sonrası yaşanan ilk gecenin melankolisini adeta dinleyiciye hissettiriyor. Gündoğdu, şarkının ilhamını bir arkadaşlık ayrılığından aldığını şu sözlerle ifade ediyor: “Yediğin içtiğin ayrı gitmezken iki yabancıya dönüşmek insanı derbeder ediyor. Ama geçmişin güzelliği, gerekli olan vedaların önüne geçemiyor.” Sanatçının albüm öncesinde yayınladığı bu şarkı, müzikseverlerden şimdiden tam not alırken, müzik videosu ve fotoğrafları ise Taha Balta’nın imzasını taşıyor. Derbeder’in görsel dünyası, şarkının ruhuna uygun bir melankoli ve estetik sunuyor.