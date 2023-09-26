Deprem bölgesine yatırımları sürüyor

İskenderun'un merkezinde yer alan ve büyük ölçüde ofis, restoran ve ticari alanları içerecek olan 25bin metrekarelik alana sahip olan projenin inşaat süreci hız kesmeden devam ederken, deprem bölgesine yapılan bu yatırımın önemi her geçen gün daha da artıyor.

RAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, 6 Şubat depreminin etkisiyle bu projeye zarar gelmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve 2024 baharında tamamlama hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Kandemir ayrıca, "Bu dönemde, İskenderun'da istihdamın ve iş hayatının sürdürülebilirliği ile moral ve motivasyonun yüksek tutulması amacıyla bu inşaata devam etmek bizim için en önemli görev oldu. Şirketimiz ve ortağımızın odak noktası, Hatay'da depremin ardından devam eden tek büyük proje olarak bu işi tamamlamak" şeklinde konuştu.