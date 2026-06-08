Deniz Çatalbaş Survivor'a damga vuruyor

Survivor'da Sude'yi eleyerek As kadronun kadın şampiyonu olan Deniz Çatalbaş, adım adım finale doğru gidiyor.

Hem profesyonel oyuncu hem de profesyonel sporcu olan Deniz Çatalbaş, hem yarışmacılarla kurduğu iyi iletişimle hem de mücadelesiyle adından çok söz ettiriyor.

Son 7'ye kalan ve allstarlara karşı as kadronun kadın şampiyonu olan Deniz, yarışmacının sunucu ve yapımcısı Acun'u da basket atışlarında yendi. Çatalbaş, genç yaşlarda basketbol kariyerine başlayıp Fenerbahçe altyapısında yetişti.

Ardından Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol gibi takımlarda profesyonel olarak forma giydi. Basketbolu bırakarak oyunculuğa yöneldi. ⁶Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da "Aslı Komiser" karakteriyle tanındı ve ardından TRT Dijital'in Hür dizisinde "Nazlı" rolüyle başrol oynadı.

İsveç Çakısı gibi 2020 Best Model Türkiye 2. si olan Deniz Çatalbaş için Türkiye'nin popüler sözlüklerinden Ekşisözlük'de şu yorum yapıldı "adeta bir İsveç çakısı gibi elinden her iş gelen, güzel ve başarılı oyuncu." Deniz Çatalbaş uçak kullanmayı bile biliyor