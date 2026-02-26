Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne

Piyanist ve besteci Dengin Ceyhan, kadın bestecilerin izini süren ve kadın temsiline odaklanan özel projesi “Piyano’nun Kadınları” ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir turneye çıkıyor. Kadınların müzik tarihindeki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan konser serisi; İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.

“Piyano’nun Kadınları” albümü ve sahne konsepti, klasik müzik tarihinden günümüze uzanan geniş bir perspektifte, üretimleri gölgede kalmış ya da yeterince tanınmamış kadın bestecilere odaklanıyor. Ceyhan, repertuvarında yer verdiği eserlerle yalnızca müzikal bir anlatı sunmuyor; aynı zamanda kadınların sanat üretimindeki yerini ve tarihsel mücadelesini de görünür kılıyor.

Turne, 3 Mart’ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başlayacak; ardından 6 Mart’ta Ankara Room The Stage’de müzikseverlerle buluşacak. Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart’ta İstanbul Süreyya Operası’nda sahne alacak olan sanatçı, konser serisini 11 Mart’ta Antalya RE22 Kültür Sanat’ta tamamlayacak.



HER NOTADA BİR KADIN HİKAYESİ VAR

Dengin Ceyhan turneye ilişkin değerlendirmesinde, “Bu proje benim için yalnızca bir konser programı değil; müzik tarihindeki kadın izlerini sahneye taşıma sorumluluğu. Her notada, görünür kılınmayı bekleyen bir emeğin sesi var,” ifadelerini kullanıyor.

Kadınlar Günü haftasında gerçekleşecek “Piyano’nun Kadınları” turnesi, müzik aracılığıyla hem bir hafıza çalışması hem de kültürel bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.