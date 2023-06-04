Demirbey klibinde damat oldu

Yakın bir dönemde izdivaç programlarının zor beğenen damat adayı olarak tanınan müzisyen Demirbey'in "Geçen Yıl Bu Zamanlar" isimli yeni tekli çalışması, Özdemir Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Demirbey sözleri Ferdi Tayfur ve Ahmet Selçuk İlkan'a bestesi Ferdi Tayfur'a düzenlemesi Fatih Doğaner'e ait olan "Geçen Yıl Bu Zamanlar" adlı tekli çalışmasının klibinde damat oldu. Yönetmenliğini Yekta Özbilen'in yaptığı klipte damat olan Demirbey "Gerçek hayatta evliliği beceremedim. Klipte bu özlemimi giderdim" dedi.