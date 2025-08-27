Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Demir Demirkan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Uzun süredir görünmeyen şarkıcı, "10 yılda sekiz konser yaptım. Geçen nisanda yeniden başladık, daha çoğalacak. Yaşantımızda değişiklik yaptım. 10 yıldır Amerika'da yaşıyordum. Şimdi Portekiz'e yerleştim git geller kolaylaştı" dedi.

Demirkan, "Neden Portekiz?" sorusuna, "Öyle denk geldi. İklimi... O denk geldi. Sürekli fikir değiştiren biriyim. Bugün Portekiz, yarın başka yer olur" yanıtını verdi.



Şarkıcı, "Bu sürede ne gibi değişikler olmuş, "Her ülke değişiyor ama asıl değişen biziz. 53 yaşını bitirdim. Herkes gibi bende değişiyorum. Sokak röportajlarını izlerken Teoman da, 'Yaşlandık' diyor. Kesinlikle söylediklerinde doğruluk payı var" cevabını verdi.



HER ŞEYİN SONU GİBİ GÖRMEMEK GEREKİYOR

Demirkan, "Teoman sürekli, 'Emekli olduğunu söylüyor' sözlerine, "Biz müzisyenlerin emekli olacağını tahmin etmiyorum. Denedim açıkcası, iki hafta dayanabildim, tekrar müzik yapmaya başladım" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki rap müzik furyasına şarkıcı, "Geleceği belliydi. Almanya'da Türkler rap yapıyordu. Popüler kültür olacağı belliydi" açıklamasını yaptı.

Demirkan, "Rock müzik geriledi mi?" sorusuna, "Şu an öyle bir durum var. Pentagram ve ben tam gaz gidiyoruz, seyircimiz var. Bir gün o, bir gün başkası yükselir. Her şeyin sonu gibi görmemek gerekiyor. Bakarsan rock olur bakarsan pop coşar, bakarsın yine arabesk olur, bu işler belli olmaz" cevabını verdi.