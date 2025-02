Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a şov göndermesi

Snob Magazin'in haberine göre; Demet Şener, Brands and More'nin Swissotel The Bosphorus İstanbul'daki etkinliğine katıldı. Model, Fashion Wonderland temalı alışveriş festivalinde soruları yanıtladı.



Sevgilisi Tolga Arman'la ilgili Şener, "Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden birlikteliğim var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur. Fazla göz önünde değiliz tercihen ama keyifliyiz" dedi.

Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımının alt yapısında oynamasına model, "Ömer güvenilir yerde... Real Madrid’in residancesında kalıyor. Kızım İrem ise artık üniversiteye gidiyor. Onları da bir şekilde kendi kanatlarına bırakmamız gerek. onları iyi yetiştirdiğim için çocuklarıma güveniyorum" dedi.



Ömer'in eski basketbolcu olan babası İbrahim Kutluay'ı geçeceğini söyleyen Şener, "Daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçiyor bile. Babası 12 yaşında başlamış, Ömer beş yaşında babasının kulübünde oynuyordu" diye konuştu.

Demet Şener, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay'ın geçtiğimiz günlerde karlı havada denize girmesini, şov olarak değerlendirdi. Model, "Görmemek ne mümkün?

Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" açıklamasını yaptı.

Model, "Siz böyle bir meydan okuma yapar mıydınız?” sorusuna, "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını verdi.