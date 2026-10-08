Demet Şener çok konuşulan 8 bin euroluk çantası hakkında konuştu

Demet Şener, Nişantaşı'nda bir davet çıkışı görüntülendi.

Model, davet tarzıyla dikkat çekti. Şener, "Annemle Ömer'in yanına gittik. Anne- oğlu ve anneanne olarak seyahat ettik. Annem çok mutlu oldu" dedi.

Bir yıl beklediği Almanya seyahatinde satın aldığı 8 bin Euro değerindeki çanta için model, "Bu markada sistem böyle... Bana özel bir şey değil. Türkiye'de çıksa alacaktım. Oraya gittiğim için aldım. Çok önemli bir şey değil aslında, malzeme yapıldı. Daha hiç kullanmadım. Hiçbir yere saklamıyorum, benim için önemli bir şey değil. Hiçbir şeyi saklamamayı öğrendim. Aldığım her şeyi kullanıyorum" diye konuştu. Şener, "Koleksiyonunuz var mı?" sorusuna, " Koleksiyonumun yarısını İrem'e verdim. İrem kullanınca daha mutlu oluyorum" yanıtını verdi.