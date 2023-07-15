Demet Akalın kıyafetini eleştirenlere sert tepki gösterdi!

Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. Şarkıcı, transparan kıyafetini eleştirenlere tek tek cevap verdi. Akalın, 10Haber'den Müge Dağıstanlı'ya konuştu.

“Neresi edepsiz bu kıyafetimin? Beyonce’den çorladım”



???? Trasparan kostümü ‘linç yiyeyim, gündem olayım’ diye giydi

“Transparan görmemişler! 7-8 kilo daha vereyim, o zaman görün beni. Bu yüzden günde bir öğün besleniyorum. Aç yaşıyorum aç!”

???? Başta Gülşen olmak üzere dekolte ve transparan giyenlere sallayıp duruyordu. Şimdi aynısını kendisi yapıyor!

“Ben 20 yıl transparan, dekolte giymiş, hatta mayoyla sahneye çıkmış biriyim. Derdim; sallamak değildi. Ama aşırıya kaçan, dozu aşan, estetikten uzaklaşan durumları eleştirdim. Gülşen’e gelince. Taş gibi hatun. Ama o kıyafetlerle kucağa oturması, dansları çok fazla oldu.”

???? Hani “edep” ve “asalet” diyordu, bu tarzı ne şimdi?

“Pardon da, edepsizliği nerede bu kıyafetimin? Gayet edepli. Altına tanga mı giymişim, dikkatli baksınlar; şort var! Konu asaletse ağababası benim. Bir de Sıla. O da her şeyi çok güzel taşıyor.”

???? Nereden buldu bu kıyafeti, çok mu aramış?

“Çok aramadım valla! Beyonce’nin son turnesinde giydiği kıyafetlerden birini çorladım. Tolga Çam’a nasıl bir şey istediğimi anlattım, hazırladı.”

???? O göbeği de gizleseydi iyi olacaktı…

“Kortizon kullandığım için biraz şiş. Ama yakında iner. Dert etmiyorum, kendimle de barışık biriyim."